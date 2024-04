Vegetti marcou de cabeça o gol da vitória do Vasco (Foto: Felipe D C Martins/Gazeta Press)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 11/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste domingo, o Vasco enfrenta o Grêmio em São Januário, às 16h, na estreia do Brasileirão 2024. Apesar de momentos opostos na atual temporada, a equipe Cruz-Maltina tem bons motivos para acreditar na vitória no primeiro confronto do campeonato nacional.

Em 2023, quando o Vasco amargava o último lugar do Campeonato Brasileiro com 9 pontos na 17ª rodada, a vitória contra o Grêmio foi o ponto de virada para a alavancada do clube carioca na competição. Aquela era apenas a segunda partida de Ramón Díaz como técnico, e a estreia do atacante Vegetti, que acabou sendo um dos destaques e artilheiro do Vasco no campeonato.

Com apenas 10 minutos em campo, o 'Pirata da Colina' colocou a bola na rede que resultou na conquista dos três pontos daquela rodada, tirando o Vasco da lanterna e retomando a rota de vitórias. A parte daí, o Cruz-Maltino perdeu apenas um dos sete jogos seguintes.

No primeiro turno, o estreante Vegetti deu a vitória ao Vasco. (Foto: Maga Jr/Gazeta Press)<br>

Os dois clubes voltarão a se encontrar no Caldeirão no próximo dia 14, e dessa vez, o que o Vasco precisa retomar é a confiança da torcida, após eliminação frustrante para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca.

O time está bem modificado desde a última vitória contra os Tricolores. Léo Jardim, Medel, Léo, Piton e Praxedes são os únicos remanescentes daquele time titular. Para este confronto, a provável escalação do Cruz-Maltino deve ser:

Léo Jardim; João Victor (Paulo Henrique); Medel e Léo; Lucas Piton; Zé Gabriel, Juan Sforza, Galdames (Adson); David, Clayton e Vegetti.

Sem Paulinho, Jair e Payet, o meio-campo deve ser completamente diferente do trio titular na última temporada. Galdames, que voltou a treinar com o elenco após processo de recuperação separado, é a primeira opção para substituir o francês.