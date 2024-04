Com problemas no elenco, Vasco completa mais de um mês sem a chegada de reforços

Vasco estreia no Brasileirão neste domingo (14) (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No dia 8 do mês passado, o Vasco anunciou a contratação do atacante Clayton Silva, que chegava para reforçar a equipe de São Januário contra o Nova Iguaçu, na semifinal do Carioca. Com 25 anos de idade, o jogador que atuou, dentre outras equipes, por Juventude, Vila Nova e Coritiba foi contratado diretamente de Portugal, por cerca de R$16 milhões.

Com 64 jogos disputados em Portugal, o atacante registrou 16 gols e duas assistências com a camisa do Casa Pia, números que atraíram o Cruz-Maltino a enxergá-lo como uma opção de elenco para ser uma alternativa ao centroavante Vegetti. O pedido foi feito pela comissão técnica que não via nenhum jogador no elenco com características parecidas com as do argentino. Por isso, Ramón Díaz pediu um atacante para fortalecer o elenco.

Apesar da chegada de Clayton, o treinador argentino continua insatisfeito com a situação do elenco e segue pedindo reforços. Na coletiva de imprensa após a eliminação no Carioca, Ramón reforçou o quanto gostaria da chegada de mais um volante para a equipe. Pedido que o comando de futebol tentou atender nessa última semana, o Vasco tentou a negociação do volante Martínez, junto ao América-MG, e do também de Caíque, do Juventude. Ambas negociações fracassaram.

Desde a demissão do Diretor de Futebol Alexandre Mattos, a equipe de São Januário vem tendo dificuldades para concretizar as negociações. Até agora, às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro, o Vasco segue sem apresentar novos reforços e deve enfrentar o Grêmio na primeira rodada com o mesmo elenco que terminou o estadual.

A situação do elenco do Vasco ficou exposta até mesmo internacionalmente. Durante a coletiva de imprensa na Seleção Brasileira, em Londres, o meia vascaíno Douglas Luiz, revelou uma conversa que teve com o goleiro Léo Jardim enquanto os dois estavam na seleção. Nessa conversa, o volante perguntou se iria sofrer mais um ano com a equipe e o goleiro enfatizou que o Cruz-Maltino precisaria de reforços.