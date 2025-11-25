Vasco vê distância para o Z-4 diminuir após jogos de segunda-feira; veja cenários para escapar

A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro ganhou novos contornos na luta contra o rebaixamento após dois jogos disputados nesta segunda-feira (24). No confronto direto pela permanência, Internacional e Santos ficaram no 1 a 1, enquanto o Ceará, que poderia ultrapassar o Vasco em caso de empate ou vitória, acabou derrotado pelo Mirassol por 3 a 0.

Com os resultados, o Cruzmaltino segue na 13ª posição, mas viu sua vantagem para o Z-4 diminuir para apenas quatro pontos.

Probabilidade de rebaixamento

Mesmo com a derrota do Ceará, o Vasco registrou leve aumento na chance de descenso, aparecendo agora com 2,1% de risco de cair para a Série B — o oitavo time mais ameaçado no momento. Veja as probabilidades:

Sport — 100%

Juventude — 97,9%

Fortaleza — 88,6%

Santos — 57,8%

Vitória — 43,5%

Internacional — 6,5%

Ceará — 3,1%

Vasco — 2,1%

Grêmio — 0,37%

Atlético-MG — 0,0336%

Bragantino — 0,0056%

Corinthians — 0,0031%

Cenários para o Vasco se manter na Série A

Depender apenas de si

Caso o Vasco alcance pelo menos cinco pontos, o rebaixamento estaria descartado. Porque mesmo que Santos vença seus três jogos restantes, o time paulista não alcançaria o número de vitórias do Gigante da Colina em caso de o Cruzmaltino atingir 47 pontos.

Somar quatro pontos

Se o Vasco somar quatro pontos, o risco de rebaixamento só aparece em uma combinação extremamente improvável de resultados. Para que o time caia, seria necessário que o Santos vencesse seus três jogos restantes ou que o Fortaleza triunfasse nas quatro partidas que ainda tem pela frente. Além disso, o Vitória precisaria somar sete ou mais pontos, o Internacional teria de fazer seis ou mais, o Ceará chegaria a cinco ou mais, o Grêmio faria pelo menos quatro, o Atlético-MG somaria três ou mais e tanto Corinthians quanto Bragantino precisariam conquistar ao menos um ponto. Em resumo, o Vasco só seria rebaixado nesse cenário se Santos ou Fortaleza conseguissem vencer todos os seus jogos, algo considerado muito difícil.

Se o Vasco somar três pontos

Se o Vasco somar três pontos, o risco de rebaixamento permanece semelhante ao do cenário anterior e só se concretiza em uma combinação muito improvável de resultados. Para que o time caia, seria necessário que o Santos vencesse suas três partidas ou que o Fortaleza triunfasse nos quatro jogos restantes. Além disso, o Vitória precisaria somar sete ou mais pontos, o Internacional fazer cinco ou mais, o Ceará alcançar pelo menos quatro, o Grêmio somar três ou mais e o Atlético-MG conquistar dois ou mais. Corinthians e Bragantino também teriam de pontuar. Assim como no cenário de quatro pontos, o perigo só aparece caso Santos ou Fortaleza tenham 100% de aproveitamento até o fim.

Se o Vasco somar dois pontos

Se o Vasco somar apenas dois pontos, o rebaixamento só aconteceria em um cenário bastante específico. Para que isso ocorra, seria necessário que o Santos somasse sete pontos ou mais, ou que o Fortaleza vencesse as quatro partidas restantes. Além disso, o Vitória precisaria fazer seis ou mais pontos, o Internacional chegar a quatro ou mais, o Ceará somar pelo menos três, o Grêmio conquistar dois ou mais e o Atlético-MG marcar ao menos um ponto.

Se o Vasco somar um ponto

Se o Vasco somar apenas um ponto, o risco de rebaixamento passa a depender de uma combinação de resultados. O time cairia caso o Santos fizesse seis pontos ou mais, ou se o Fortaleza alcançasse dez pontos na reta final. Além disso, seria necessário que o Vitória somasse cinco ou mais pontos, que o Internacional chegasse a quatro, que o Ceará conquistasse pelo menos dois e que o Grêmio fizesse ao menos um ponto.

Se o Vasco não pontuar mais no Campeonato

Se o Vasco não pontuar, o rebaixamento ocorre apenas mediante uma combinação específica de resultados. O time cairia caso o Santos somasse cinco pontos ou mais, ou se o Fortaleza atingisse nove pontos, ou ainda se o Juventude vencesse todas as partidas restantes e conseguisse tirar a diferença no saldo de gols. Além disso, o Vitória precisaria fazer quatro ou mais pontos, o Internacional chegar a três ou mais, e o Ceará somar ao menos um ponto.

Semifinal da Copa do Brasil em dezembro

Enquanto busca sacramentar sua permanência na Série A, o Vasco também mantém atenção na semifinal da Copa do Brasil, marcada para os dias 11 e 14 de dezembro.

O próximo desafio da equipe de Fernando Diniz será nesta sexta-feira (28), às 19h30, contra o Internacional, em São Januário, ainda pelo Campeonato Brasileiro. O técnico tenta reencontrar o caminho das vitórias após uma incômoda sequência de cinco derrotas consecutivas.

A torcida segue apreensiva, mas os cenários mostram que o Vasco depende principalmente de si — e tem boas margens para evitar qualquer risco real de queda.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.



