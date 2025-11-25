O Vasco da Gama anunciou mais um avanço importante nas obras do CT Moacyr Barbosa. Graças aos recursos arrecadados pela SAB (Sociedade Anônima Brahma), o clube confirmou o início da construção de um novo vestiário, consolidando-se como o primeiro do Brasil a anunciar que os valores da campanha serão utilizados para investimentos estruturais.

A iniciativa reforça a influência direta da torcida vascaína no desenvolvimento do clube. A SAB, campanha promovida pela cervejaria Brahma em parceria com o aplicativo Zé Delivery, transforma compras de produtos da marca em repasses financeiros aos times de futebol: 10% do valor dos pedidos feitos por torcedores são transferidos ao clube escolhido no app.

Mesmo com pouco mais de um ano de funcionamento, a campanha já movimentou milhões de reais no futebol brasileiro. O Vasco aparece atualmente como o quarto clube que mais recebeu recursos, somando R$ 542.626,50. Os três primeiros colocados são Flamengo (R$ 1.974.318,69), Corinthians (R$ 797.096,58) e Cruzeiro (R$ 613.731,85).

Ranking parcial de repasses da SAB

1 . Flamengo – R$ 1.974.318,69 2 . Corinthians – R$ 797.096,58 3 . Cruzeiro – R$ 613.731,85 4 . Vasco – R$ 542.626,50 5 . São Paulo – R$ 514.885,51 6 . Atlético-MG – R$ 438.914,17 7 . Botafogo – R$ 272.195,27 8 . Fluminense – R$ 249.214,07 9 . Grêmio – R$ 245.922,62 10 . Internacional – R$ 192.233,41

*Dados referentes ao intervalo: 04/06/2025 a 17/11/2025.

O novo vestiário faz parte do projeto de expansão e modernização do CT, que já recebeu outras melhorias recentes, como a área molhada inaugurada em julho deste ano. A diretoria comemora o impacto da participação dos torcedores e incentiva a continuidade do engajamento.

