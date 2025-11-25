menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco anuncia construção de novo vestiário no CT com recursos da SAB

Vasco se torna o primeiro clube a usar repasses da SAB em investimentos estruturais

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
11:58
CT Moacyr Barbosa - Vasco
imagem cameraCT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama anunciou mais um avanço importante nas obras do CT Moacyr Barbosa. Graças aos recursos arrecadados pela SAB (Sociedade Anônima Brahma), o clube confirmou o início da construção de um novo vestiário, consolidando-se como o primeiro do Brasil a anunciar que os valores da campanha serão utilizados para investimentos estruturais.

A iniciativa reforça a influência direta da torcida vascaína no desenvolvimento do clube. A SAB, campanha promovida pela cervejaria Brahma em parceria com o aplicativo Zé Delivery, transforma compras de produtos da marca em repasses financeiros aos times de futebol: 10% do valor dos pedidos feitos por torcedores são transferidos ao clube escolhido no app.

Mesmo com pouco mais de um ano de funcionamento, a campanha já movimentou milhões de reais no futebol brasileiro. O Vasco aparece atualmente como o quarto clube que mais recebeu recursos, somando R$ 542.626,50. Os três primeiros colocados são Flamengo (R$ 1.974.318,69), Corinthians (R$ 797.096,58) e Cruzeiro (R$ 613.731,85).

Ranking parcial de repasses da SAB

    1.
  1. Flamengo – R$ 1.974.318,69
    2. 2.
  2. Corinthians – R$ 797.096,58
    3. 3.
  3. Cruzeiro – R$ 613.731,85
    4. 4.
  4. Vasco – R$ 542.626,50
    5. 5.
  5. São Paulo – R$ 514.885,51
    6. 6.
  6. Atlético-MG – R$ 438.914,17
    7. 7.
  7. Botafogo – R$ 272.195,27
    8. 8.
  8. Fluminense – R$ 249.214,07
    9. 9.
  9. Grêmio – R$ 245.922,62
    10. 10.
  10. Internacional – R$ 192.233,41

*Dados referentes ao intervalo: 04/06/2025 a 17/11/2025.

O novo vestiário faz parte do projeto de expansão e modernização do CT, que já recebeu outras melhorias recentes, como a área molhada inaugurada em julho deste ano. A diretoria comemora o impacto da participação dos torcedores e incentiva a continuidade do engajamento.

CT Moacyr Barbosa - Vasco
Nova área molhada do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)

