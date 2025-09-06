Flamengo e Vasco duelam neste sábado (6), às 9h30 (de Brasília), na Gávea, pelo Campeonato Carioca Sub-20. O Vasco lidera a competição com 12 pontos em cinco jogos, enquanto o Flamengo ocupa a segunda posição com 10 pontos em quatro partidas. A transmissão será feita pela FlamengoTV.

O Rubro-Negro não contará com Iago, João Victor e quatro atletas negociados após o título mundial. O Vasco terá o desfalque de Leandrinho, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20.

🔴Escalação do Flamengo;

Leo Nannetti, Daniel Sales (C), Da Mata, Carbone, Gusttavo, João Alves, Pablo, Guilherme, Felipe Teresa, Joshua, Pedro Leão. Técnico: Bruno Pivetti

⚫Escalação do Vasco;

Phillipe Gabriel, Breno Vereza, Wanyson, Walace Falcão, Avellar, Estrella, Gustavo Guimarães, Euder, Samuel, Juninho, Zuccarello. Técnico: Matheus Curopos

Como chegam Flamengo e Vasco para o jogo deste sábado (6)?

O Flamengo vive um ótimo momento na temporada. No último sábado (30), a equipe sub-20 rubro-negra mostrou força ao golear o Fluminense por 4 a 0, mesmo jogando fora de casa. Guilherme brilhou com três gols, enquanto Joshua completou o placar. O resultado colocou o Mengão na vice-liderança do Campeonato Carioca da categoria, somando 10 pontos em quatro partidas. O líder é o Vasco, que tem 12 pontos em cinco jogos.

O Cruz-Maltino também venceu na rodada passada: superou o Boavista por 2 a 1, em São Januário. Tanto Vasco quanto Flamengo terão desfalques importantes nas próximas rodadas devido à convocação da Seleção Brasileira Sub-20. Pelo lado vascaíno, Leandrinho está com o grupo que treina em Atibaia-SP até a próxima terça-feira (09), como parte da preparação para a disputa da Copa do Mundo da categoria.