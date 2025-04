Agora é oficial: o contrato de Dimitri Payet com o Vasco vai até o final de julho deste ano e já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O vínculo anterior era até o dia 5 de maio.

O contrato de Payet havia uma questão envolvendo o passaporte e, com isso, o camisa 10 não pôde assinar até julho de 2025. No entanto, o contrato entre as partes permaneceu de pé.

A tendência é de que estes sejam os últimos meses de Payet no Vasco. Há uma negociação em andamento, que esfriaram após o rendimento do meia ser abaixo do esperado.

Além disso, Payet é investigado por violência física, foram, psicológica e sexual. Larissa Natalya Ferrari, advogada de 28 anos, diz ter se relacionado com o jogador do Vasco de setembro de 2024 até março de 2025 e registrou ocorrência nas Polícias Civil do Rio de Janeiro e do Paraná, pedindo uma medida protetiva. No dia 16 de abril, o meia prestou depoimento e negou as acusações.

Payet chegou ao Vasco em 2023 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Passagem de Payet no Vasco

Payet tem sete gols e 13 assistências em 75 jogos pelo Vasco. O camisa 10 foi determinante em alguns resultados, como por exemplo, contra o Fortaleza e América-MG, que garantiu pontos fundamentais para a permanência do Cruz-Maltino na primeira divisão. Em 2025, o francês está tendo um rendimento aquém.