Ex-Vasco rebate críticas e pode estar de saída de gigante europeu

Convivendo com lesões e sem espaço na Juventus, a trajetória de Douglas Luiz no futebol italiano pode estar chegando perto de um fim. O ex-Vasco vive relação conturbada com a Velha Senhora, já que, após sofrer críticas de um torcedor em sua rede social, o brasileiro respondeu dizendo que estava bem fisicamente e mesmo assim permanecia fora da equipe titular. A situação gerou incômodo no clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A resposta do brasileiro serviu como um desabafo sobre sua trajetória no clube italiano. O jogador chegou ao clube com muitas expectativas, sendo a segunda contratação mais cara da janela de verão de 2024. Entretanto, o ex-Vasco não conseguiu corresponder, pois não se encaixou no esquema do ex-técnico da Juventus, Thiago Motta e viveu com lesões - Douglas havia sofrido quatro lesões antes de chegar à Itália. Ao chegar, sofreu mais quatro.

continua após a publicidade

Em sua rede social, Douglas Luiz desabafou sobre o momento que vive na Juventus. Ao receber uma crítica de um torcedor, afirmando que faltava comprometimento, o brasileiro respondeu que gostaria de estar vivendo um momento diferente e questionou sua titularidade, afirmando que muitas vezes estava saudável e não foi titular.

Douglas Luiz em ação pela Juventus (Foto: Reprodução / Instagram Douglas Luiz)

Porém, a resposta do brasileiro não teria agradado a Juventus. Segundo os jornais italianos "Tuttosport" e "La Gazzetta dello Sport", a Velha Senhora estaria irritada com o que o ex-Vasco postou e estuda punir o jogador. Na atual temporada, Douglas Luiz entrou em campo em apenas 23 jogos e não fez gols ou deu assistências.

continua após a publicidade

➡️Gundogan sobre titular do Real Madrid: ‘Provocador e agressivo

Confira a resposta de Douglas Luiz

"Eu não vim aqui apenas para tirar fotos. Ninguém veio. Quero que as coisas sejam diferentes. Eu vim com um propósito, ouvi meu coração quando assinei. Agora, quero que você me responda: por que uma contratação como eu, não jogou dois jogos consecutivos com esta camisa?

Você pode dizer o que quiser à imprensa depois: ‘Douglas não está em forma’. Eu não estou em forma? Fiz toda a pré-temporada e joguei todos os jogos. Eu tinha vindo de uma das melhores temporadas da minha carreira, um dos melhores meio-campistas defensivos da Premier League.

Lesões me atrasaram. Verdade. Mas quanto tempo fiquei no banco enquanto estava em forma? Muito. Essas lesões não foram normais. Nunca fui propenso a lesões, mas há muitas razões que poderiam ter causado isso, sobre as quais prefiro não comentar.

Vou continuar dando tudo por este clube, mesmo que às vezes seja difícil. Não é fácil, mas você pode contar comigo."