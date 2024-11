Pablo Galdames, volante do Vasco, acertou um chute acidental no juiz que apitava a partida contra o Corinthians, válida pela 35ª rodada do Brasileirão e disputada neste domingo (24). A bola acabou pegando Davi de Oliveira Lacerda de surpresa, que foi ao chão e divertiu internautas.

continua após a publicidade

Esse foi o primeiro jogo do Corinthians que Davi de Oliveira Lacerda apitou como árbitro principal. O juiz passou despercebido na partida, sem se envolver em grandes polêmicas.

➡️ Corinthians x Vasco: Caio Ribeiro elege melhor em campo

Veja o momento em que o árbitro foi atingido.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/0k3tryf0pf — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 24, 2024

➡️Especialista em arbitragem aponta pênalti não marcado no Brasileirão

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1 neste domingo (24). Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, duas vezes, marcaram os gols da vitória do Timão, enquanto Puma Rodríguez diminuiu para o Gigante da Colina, na Neo Química Arena. Com o resultado, o clube alvinegro chegou ao sexto triunfo seguido no Brasileirão.

continua após a publicidade

O que vem aí no Brasileirão?

O Corinthians volta a entrar em campo no sábado (30), contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina, às 19h30 (de Brasília). A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Vasco tem compromisso contra o Atlético-GO, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.