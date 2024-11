Pedrinho, presidente do Vasco, anunciou a demissão do técnico Rafael Paiva após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians. O treinador deixa o clube com 43 pontos, na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Agora, o Cruz-Maltino precisa decidir o seu novo comandante. Por isso, o Olheiro Lance! apresenta a seguir cinco nomes que estão livres no mercado e poderiam assumir a equipe carioca sem grandes impasses.

continua após a publicidade

Rafael Paiva não permanece no comando técnico do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Opções que podem chegar para o lugar de Rafael Paiva no Vasco

Luis Castro (Portugal)

🏆 Principais títulos: Campeonato Ucraniano

⚽ Último clube que treinou: Al-Nassr (Julho de 2023 - Setembro de 2024)

Tite (Brasil)

🏆 Principais títulos: Copa América, Mundial, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil

⚽ Último clube que treinou: Flamengo (Outubro de 2023 - Setembro de 2024)

Hernán Crespo (Argentina)

🏆 Principais títulos: Champions League da Ásia e Copa Sul-Americana

⚽ Último clube que treinou: Al Ain, Emirados Árabes (Novembro de 2023 - Novembro de 2024)

continua após a publicidade

Felipão (Brasil)

🏆 Principais títulos: Copa do Mundo, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil

⚽ Último clube que treinou: Atlético Mineiro (Junho de 2023 - Março de 2024)

Gabriel Heinze (Argentina)

🏆 Principais títulos: Primera Nacional (segunda divisão argentina)

⚽ Último clube que treinou: Newell's Old Boys (Janeiro de 2023 - Dezembro de 2023)

continua após a publicidade

Mais detalhes sobre a demissão de Rafael Paiva

Após a quarta derrota consecutiva na reta final do Campeonato Brasileiro, o presidente do Vasco, Pedrinho, comunicou que Rafael Paiva não permanece no cargo. O dirigente ainda dará uma coletiva, nesta segunda-feira (25), para esclarecer os rumos do Cruz-Maltino até o término do ano.

Rafael Paiva comandava o Vasco desde a saída de Álvaro Pacheco, em junho. O agora ex-técnico cruz-maltino deixa o cargo após 35 partidas, com 13 vitórias, dez empates e 12 derrotas.

➡️ Jornalista detona Rafael Paiva, do Vasco, após derrota para o Corinthians

Reta final do Vasco

O Vasco ainda tem mais três jogos para sacramentar o seu destino na temporada de 2025. O Cruz-Maltino volta a campo contra o Atlético-GO. A partida, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 21h30 (de Brasília) deste sábado (30), em São Januário. Com a saída de Rafael Paiva, o ídolo do clube, Felipe, deve assumir o comando do Vasco até o final do Brasileirão.