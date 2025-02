Tchê Tchê tem lesão no ligamento e é dúvida no Vasco para semifinal do Carioca

O Vasco venceu o Botafogo por 1 a 0, no último domingo (16), pela última rodada do Campeonato Carioca, e se classificou para as semifinais da competição. Porém, o volante Tchê Tchê teve lesão no ligamento colateral medial, e é dúvida para o clássico contra o Flamengo no próximo sábado (1). A informação foi primeiramente publicada pelo "Ge", e confirmada pelo Lance!.

O jogador jogou os 90 minutos no duelo contra o Botafogo, e só foi substituto, por Jair, nos acréscimos do segundo tempo, mas deixou São Januário mancando, e preocupou torcedores. Tchê Tchê está em tratamento intensivo desde o pós-jogo de domingo e ainda tem chance de entrar em campo na semifinal. A lesão não é considerada grave.

O atleta de 32 anos foi um dos principais jogadores da vitória sobre o Botafogo, e tem se destacado no meio-campo cruz-maltino neste temporada. Tchê Tchê foi anunciado pelo Vasco em janeiro, e fez sua estreia na vitória de 2 a 0, sobre o Madureira. Desde então, foram oito jogos em campo: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Caso não seja liberado para ir a campo contra o Flamengo, jair deve ser a opção para assumir a função como titular. Além dele, Paulinho desfalca o Cruz-Maltino, já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Agora, o Vasco encara o Flamengo, no próximo sábado (1), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do estadual, contra o Rubro-Negro. Ainda sem local e horário definido, o Cruz-Maltino vai em busca da sua primeira vitória contra o rival em dois anos. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).

