A decisão que o confronto entre Flamengo e Vasco acontecerá no sábado (1), no Estádio Nilton Santos, está causando grande polêmica. Durante programa do Sportv, o jornalista Eric Faria saiu em defesa do Cruz-Maltino e criticou fala de dirigente do Flamengo. Outra problemática que gira sobre o caso é o recente pronunciamento de Philippe Coutinho contra os gramados sintético no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Flamengo joga 100% dos seus jogos quando tem o mando de campo no Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, duas vezes por ano, três vezes por ano. "Mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã!" Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã como o Flamengo está. No aspecto técnico, o Vasco fez certo, tira o Flamengo da zona de conforto dele - defendeu Eric sobre o polêmico mando de campo do Vasco para a semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

- O argumento do Dekko Roisman, o diretor de relações institucionais do Flamengo, para mim beira o infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho... O Coutinho é um indivíduo dentro de uma instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Nilton Santos, independentemente do Coutinho não querer, não gostar, ponto. Um jogador não gosta, mas o clube quer - concluiu.

➡️ Tchê Tchê tem lesão no ligamento e é dúvida no Vasco para semifinal do Carioca

Flamengo x Vasco

Durante a semana, o Cruz-Maltino se mobilizou para tentar mandar o jogo de ida da semifinal em São Januário. Apesar da mobilização, o BEPE não permite os clássicos contra a dupla Fla-Flu sejam na Colina História, uma das alternativas se tornou o Nilton Santos, estádio do Botafogo.

continua após a publicidade

Na reunião desta terça-feira (25), o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) fez ponderações à segurança no Nilton Santos. Se optassem pelo estádio do Botafogo, os setores Sul e Norte seriam fechados.

A FERJ pediu o Maracanã por conta da facilidade e segurança, com o apoio do Bepe, e pediu para que a decisão do Cruz-Maltino fosse revista, mas sem sucesso. Partida ficou definida para o estádio do Botafogo.