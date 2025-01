O Vasco busca a contratação de pelo mais dois zagueiros para brigar pela titularidade. O Cruz-Maltino tem negociações com Balbuena e conversa novamente com Maurício Lemos, do Atlético-MG, e Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino. A informação foi publicada primeiramente pelo canal "Atenção, Vascaínos!" e confirmada pelo Lance!.

Esta não é a primeira vez que os nomes de Maurício Lemos e Pedro Henrique entram em pauta no Vasco. O Cruz-Maltino tentou a contratação do zagueiro do Atlético-MG na última janela, mas não recebeu uma resposta do jogador.

Em 2023, o Vasco demonstrou interesse na contratação de Pedro Henrique, quando o zagueiro jogava pelo Athletico-PR. O Furacão queria em torno de 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões na cotação da época).

Maurício Lemos tem contrato com o Atlético-MG até o final de 2025. Já Pedro Henrique, que foi contratado pelo Bragantino em abril de 2024, assinou com o Massa Bruta até 2026.

Vasco tem zagueiros encaminhados

Para esta janela de transferências, o Vasco já tem encaminhadas as contratações de dois zagueiro. São eles: Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Porém, a tendência é de que ambos cheguem para compor o elenco.

