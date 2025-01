Ferj divulga tabela detalhada da Taça Guanabara; veja datas e horários

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) divulgou a tabela detalhada com datas e horários da Taça Guanabara. O torneio se inicia no sábado (11) e se encerra no dia 23 de fevereiro.

As 11 equipes se enfrentam e os quatro primeiros colocados da Taça Guanabara se classificam para as semifinais do Campeonato Carioca. Já os times que ficarem entre a 5ª e a 8ª colocação disputam o título da Taça Rio.

Veja a tabela da Taça Guanabara

1ª rodada:

Botafogo x Maricá - 11/1, às 16h (de Brasília)

Nova Iguaçu x Vasco - 11/1, às 16h30 (de Brasília)

Bangu x Portuguesa - 11/1, às 19h (de Brasília)

Madureira x Volta Redonda - 12/1, às 16h (de Brasília)

Flamengo x Boavista - 12/1, às 16h (de Brasília)

Fluminense x Sampaio Corrêa - 12/1, às 19h (de Brasília)

2ª rodada:

Botafogo x Portuguesa - 14/1, às 19h30 (de Brasília)

Maricá x Boavista - 15/1 - 15h45 (de Brasília)

Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa - 15/1, às 18h30 (de Brasília)

Volta Redonda x Fluminense - 15/1, às 21h30 (de Brasília)

Madureira x Flamengo - 16/1, às 19h (de Brasília)

Vasco x Bangu - 16/1, às 21h30 (de Brasília)

3ª rodada:

Sampaio Corrêa x Botafogo - 18/1, às 16h30 (de Brasília)

Fluminense x Maricá - 18/1, às 19h (de Brasília)

Portuguesa x Madureira - 19/1, às 17h (de Brasília)

Boavista x Vasco - 19/1, às 19h (de Brasília)

Bangu x Volta Redonda - 19/1, às 20h (de Brasília)

Flamengo x Nova Iguaçu - 19/1, às 21h (de Brasília)

4ª rodada:

Maricá x Nova Iguaçu - 22/1, às 15h45 (de Brasília)

Bangu x Flamengo - 22/1, às 19h (de Brasília)

Botafogo x Volta Redonda - 22/1, às 21h30 (de Brasília)

Boavista x Sampaio Corrêa - 23/1, às 20h (de Brasília)

Portuguesa x Fluminense - 23/1, às 21h30 (de Brasília)

Vasco x Madureira - 23/1, às 21h30 (de Brasília)

5ª rodada:

Volta Redonda x Flamengo - 25/1, às 16h30 (de Brasília)

Maricá x Sampaio Corrêa - 26/1, às 15h45 (de Brasília)

Vasco x Portuguesa - 26/1, às 16h (de Brasília)

Botafogo x Bangu - 26/1, às 18h (de Brasília)

Madureira x Fluminense - 26/1, às 21h (de Brasília)

Nova Iguaçu x Boavista - 27/1, às 18h (de Brasília)

6ª rodada:

Maricá x Vasco - 29/1, às 19h (de Brasília)

Volta Redonda x Portuguesa - 29/1, às 20h30 (de Brasília)

Botafogo x Fluminense - 29/1, às 21h30 (de Brasília)

Nova Iguaçu x Bangu - 30/1, às 16h (de Brasília)

Boavista x Madureira - 30/1, às 18h30 (de Brasília)

Flamengo x Sampaio Corrêa - 30/1, às 21h30 (de Brasília)

7ª rodada:

Vasco x Volta Redonda - 1/2, às 16h30 (de Brasília)

Sampaio Corrêa x Bangu - 2/2, às 16h (de Brasília)

Madureira x Maricá - 2/2, às 18h15 (de Brasília)

Fluminense x Boavista - 2/2, às 21h (de Brasília)

Portuguesa x Nova Iguaçu - 2/2, às 21h15 (de Brasília)

Flamengo x Botafogo - 12/2, às 21h30 (de Brasília)

8ª rodada:

Bangu x Boavista - 5/2, às 16h (de Brasília)

Portuguesa x Flamengo - 5/2, às 18h (de Brasília)

Vasco x Fluminense - 5/2, às 21h30 (de Brasília)

Madureira x Sampaio Corrêa - 6/2, às 16h (de Brasília)

Volta Redonda x Maricá - 6/2, `sa 21h15 (de Brasília)

Nova Iguaçu x Botafogo - 6/2, às 21h30 (de Brasília)

9ª rodada:

Fluminense x Flamengo - 8/2, às 16h30 (de Brasília)

Boavista x Portuguesa - 8/2, às 20h (de Brasília)

Maricá x Bangu - 9/2, às 15h45 (de Brasília)

Botafogo x Madureira - 9/2, às 16h (de Brasília)

Volta Redonda x Nova Iguaçu - 9/2, às 20h30 (de Brasília)

Sampaio Corrêa x Vasco - 10/2, às 20h (de Brasília)

10ª rodada:

Flamengo x Vasco - 15/2, às 16h30 (de Brasília)

Bangu x Madureira - 15/1, às 18h30 (de Brasília)

Boavista x Botafogo - 15/1, às 19h (de Brasília)

Fluminense x Nova Iguaçu - 16/2, às 16h (de Brasília)

Sampaio Corrêa x Volta Redonda - 16/2, às 16h (de Brasília)

Portuguesa x Maricá - 16/2, às 21h30 (de Brasília)

11ª rodada:

Flamengo x Maricá - 22/2, às 16h30 (de Brasília)

Fluminense x Bangu - 23/2, às 19h (de Brasília)

Vasco x Botafogo - 23/2, às 16h (de Brasília)

Boavista x Volta Redonda - 23/2, às 16h (de Brasília)

Nova Iguaçu x Madureira - 23/2, às 16h (de Brasília)

Sampaio Corrêa x Portuguesa - 23/2, às 16h (de Brasília)