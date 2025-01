O Vasco comunicou, nesta quinta-feira (2), o acerto da venda do zagueiro Léo Pelé para o Athletico-PR. O jogador, que chegou ao clube carioca em janeiro de 2023, foi vendido por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12,3 milhões na cotação atual), e foi anunciado pela equipe rubro-negra nas redes sociais.

Inicialmente, o Cruz-Maltino impôs as condições da transação. Assim, solicitou que o negócio acontecesse com pagamento em dinheiro, sem a inclusão de jogadores. O Furacão acatou o pedido e deu o sinal verde para o desfecho positivo.

Após período conturbado no São Paulo, Léo foi contratado pelo Vasco por R$ 16 milhões na época. Seu contrato com o Gigante da Colina ia até o fim de 2025. Ou seja, ele estaria livre para assinar um pré-contrato no meio do ano (o Vasco não receberia nada por uma possível saída). Dessa forma, a venda neste momento é vista com bons olhos pelos vascaínos.

A temporada de 2024 foi repleta de momentos conturbados na relação entre Vasco e Léo Pelé. O zagueiro foi alvo de inúmeras críticas de torcedores. Alterando entre titular e reserva, ele entrou em campo em 49 jogos. No total, o camisa 3 disputou 95 partidas e marcou dois gols com a camisa cruz-maltina.

Léo deixa o Vasco depois de dois anos e acerta com o Athletico-PR (Foto: Daniel Ramalho/ Vasco)

Veja a despedida do Vasco