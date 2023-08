Robert Rojas foi um dos jogadores que Ramón Díaz gostaria que vestisse a camisa do Vasco, por ser um jogador versátil. O paraguaio é zagueiro de origem e pode jogar na lateral direita. Hoje, Puma Rodríguez é titular absoluto, mas as más atuações estão colocando em xeque a titularidade do uruguaio. A negociação melou pelo fato do River Plate exigiu do jogador uma renovação contratual para realizar o empréstimo.