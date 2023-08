Atração nacional: Vasco é o clube brasileiro que mais atrai público como visitante em 2023

✔ Nas 13 partidas do Vasco como visitante no primeiro semestre, a média de público pagante foi de 31.336 torcedores - 1 mil a mais que o segundo lugar no ranking, o Flamengo (30.001).



✔ O maior público do Cruz-Maltino como visitante foi justamente contra o rival rubro-negro, em partida pela fase de grupos do Campeonato Carioca.



+ Ranking de público do futebol brasileiro: os clubes com maiores médias em 2023



✔ Os números apresentados destacam a impressionante capacidade desses clubes em atrair grandes números de espectadores tanto em suas partidas fora como em casa.