Este assunto é tratado de forma técnica e engloba o Departamento de Futebol, mas também outras áreas do clube. Como exemplo, se for jogar no Nilton Santos, o gramado é sintético. Se for no Maracanã, vai precisar de uma liberação da dupla Fla-Flu, que mostra resistência em alugar o estádio para o Vasco. Por último, o Luso-Brasileiro poderia ser uma possibilidade. No entanto, a qualidade do gramado e a pouca capacidade de público afastam essa escolha.