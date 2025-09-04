Nuno Moreira brilha no Brasileirão e se firma como peça fundamental no Vasco

Contratado no início da temporada junto ao Casa Pia, de Portugal, o atacante Nuno Moreira vem se consolidando como um dos principais nomes do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Aos 26 anos, o jogador português tem se destacado tanto pela consistência quanto pela participação direta em gols, justificando o investimento de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) feito pelo clube carioca.

No Brasileirão, Nuno já acumula quatro gols e quatro assistências em 21 jogos, sendo o vice-líder em participações diretas em gols do time na competição, ficando atrás apenas do artilheiro Vegetti, que já balançou as redes 12 vezes.

No total pela temporada, o ponta português soma 36 partidas, seis gols e cinco assistências, mostrando versatilidade e regularidade ofensiva. Com contrato assinado até o final de 2027, o jogador começa a se firmar não apenas como titular absoluto, mas como referência criativa do ataque cruz-maltino.

Os números reforçam a importância de Nuno Moreira no esquema de Fernando Diniz. No Brasileirão, ele é o quarto jogador com mais grandes chances criadas (7), ficando atrás apenas de nomes consagrados como Arrascaeta (10), do Flamengo, John Jhon (11), do Red Bull Bragantino, e Alan Patrick (16), do Internacional.

Além disso, Nuno é atualmente o ponta com mais participações em gols no Brasileirão (8), o que evidencia sua influência direta nos resultados da equipe. No elenco vascaíno como um todo, ele é o terceiro em participações totais em gols na temporada, ficando atrás de Philippe Coutinho (12) e do já citado Vegetti (26).

Em meio a uma temporada de altos e baixos, sua regularidade tem sido fundamental para manter o Vasco competitivo no Campeonato Brasileiro.