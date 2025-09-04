Conquista da primeira vitória oficial em 29 de outubro de 1916, por 2 a 1 sobre o River Football Club.

Estreia oficial em 3 de maio de 1916, derrota por 10 a 1 para o Paladino FC.

Fundado em 1898 como clube de remo por imigrantes portugueses no bairro da Saúde, o Vasco da Gama consolidou suas primeiras glórias na água. No entanto, foi apenas em novembro de 1915 que o clube aprovou em assembleia geral a criação do departamento de futebol, incorporando o Lusitânia Sport Club como base — uma mudança que mudaria para sempre seu perfil esportivo. O Lance! te conta tudo sobre o primeiro jogo oficial do Vasco.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com estrutura ainda incipiente, o Vasco filiou-se à Liga Metropolitana de Sports Athleticos (LMSA) e decidiu estrear oficialmente em campeonatos formais. A estreia do futebol vascaíno aconteceu no dia 3 de maio de 1916, num domingo, às 15h30, no campo do Botafogo, em General Severiano, contra o Paladino FC.

Primeiro jogo oficial do Vasco

A estreia trágica: Vasco 1 x 10 Paladino FC

A expectativa dava lugar à surpresa. Na partida histórica, o Vasco da Gama foi derrotado por 10 a 1, sofrendo a maior goleada oficial de sua história. Mesmo diante de tanta superioridade adversária, o time marcou seu primeiro gol oficial por meio de Adão Antônio Brandão, jogador multifuncional do clube, já no segundo tempo, quando o placar já marcava 8 a 0.

continua após a publicidade

A escalação do time vascaíno na estreia incluiu Azevedo, Augusto, Sampaio, Barreto, Vitorino, Alemão, Adão, Oscar, Moraes e dois jogadores chamados Oliveira, numa formação improvisada típica de quem estava começando.

O resultado chocou os torcedores e sócios que acompanhavam o jogo. O jornalista José da Silva Rocha, conhecido como “Rochinha”, que mais tarde viria a presidir o clube, relatou que muitos convidados se sentiram desanimados ao ver o placar e que o Vasco amargou o pior revés de sua história logo em seu primeiro jogo oficial.

continua após a publicidade

O resgate da honra: primeira vitória oficial

Apesar do revés britânico na estreia, o clube seguiu firme. Sua continuidade e coragem foram recompensadas. No mesmo ano, em 29 de outubro de 1916, o Vasco conquistou sua primeira vitória oficial, por 2 a 1, sobre o River Football Club. O jogo, válido pela terceira divisão da LMSA, foi disputado no estádio do São Cristóvão, na Rua Figueira de Melo, e teve quadro reduzido do adversário, com apenas nove jogadores.

Essa vitória foi um alento depois de uma campanha difícil, com nove derrotas em dez jogos. Mas marcou um início de retomada e serviu como impulso para o rápido crescimento do futebol vascaíno.

Da goleada à conquista: o Vasco começa a crescer

A estreia desastrosa em 1916 representa muito mais do que um revés no campo. Simboliza o ponto de partida da transformação do Vasco da Gama num dos gigantes do futebol brasileiro. Nos anos seguintes, o clube enfrentaria resistências, mas se consolidaria como símbolo de inclusão racial, popularidade e sucesso.

Menos de uma década depois, em 1923, o Vasco conquistaria o Campeonato Carioca, tornando-se o primeiro vencedor formado majoritariamente por jogadores negros, operários e pobres — vitória histórica que venceu também o racismo institucional da época, imortalizada como "Camisas Negras".

O valor simbólico da estreia

A derrota por 10 a 1 não foi apenas um tropeço estatístico. Foi a prova de que o Vasco estava disposto a encarar desafios, enfrentar o preconceito que vindoura e construir sua reputação com trabalho coletivo e resistência. A estreia em 1916 foi a semente da galvanização de uma torcida, da formação de símbolos como São Januário, das lutas antirracistas e da identificação com as raízes populares do Rio de Janeiro.