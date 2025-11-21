Vasco avança para renovar contrato com Rayan e dobrar sua multa recisória

O Vasco da Gama avançou nas negociações para renovar o contrato do atacante Rayan e ampliar de forma significativa sua multa rescisória. A expectativa é de que o novo vínculo seja formalizado nas próximas semanas, com validade até o fim de 2028. Além da extensão contratual, o jovem de 19 anos também receberá um reajuste salarial. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.

A multa rescisória do novo acordo será de 80 milhões de euros — algo em torno de R$ 497,5 milhões na cotação atual. O valor representa o dobro da multa vigente, que era de 40 milhões de euros (cerca de R$ 248,7 milhões) no contrato assinado em abril deste ano, válido até dezembro de 2026. A elevação, ainda que pagamentos de multa sejam pouco frequentes no futebol atual, fortalece o poder de barganha do clube em uma eventual negociação futura.

Rayan está no radar de grandes clubes europeus. Barcelona, Porto, Arsenal e Bayern de Munique foram alguns dos times que demonstraram interesse no atacante ao longo de 2024. A nova posição do Vasco no mercado busca preservar um de seus maiores ativos e garantir que, caso surja uma proposta irrecusável, ela seja financeiramente vantajosa para São Januário.

Rayan comemora gol do Vasco contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Dentro de campo, o foco agora é na reação imediata no Brasileirão. Vasco e Rayan voltam a atuar neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Fernando Diniz tenta encerrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas e recuperar fôlego na reta final da temporada.

