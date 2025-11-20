Ex-Vasco revela quem teria provocado saída de Romário do comando técnico do clube em 2008
Abuda expõe conflito interno e conta bastidores do atrito entre Romário e Eurico
O atacante Abuda — com passagens por Corinthians, Vasco e campeão mundial sub-17 pela seleção brasileira em 2003 — acumulou inúmeras histórias ao longo da carreira. Em entrevista à Mirante News, o atacante relembrou a época em que jogava ao lado de Edumundo e Romário, que acumulava as funções de jogador e treinador do Vasco. Segundo ele, o clima no vestiário era tenso, especialmente por causa da postura de Edmundo, que resistia às ordens do então técnico.
- Era complicado… A gente descia pro treino, Romário chamava todo mundo, apitava, e o Edmundo ficava jogando dama. Romário tocava o treino e ele apenas trabalhava separado com o preparador físico atrás do gol. Nem no rachão participava - contou.
Abuda ainda afirmou que acabou envolvido na situação que resultou na saída de Romário do comando da equipe. O estopim teria sido a divergência entre o Baixinho e Eurico Miranda, então presidente do clube, sobre quem deveria ser o atacante titular.
Ele relembrou o jogo contra o Botafogo, no Maracanã, quando o Vasco perdia por 2 a 0 e Romário, assistindo à partida de um camarote, desceu até o vestiário e ordenou que Abuda entrasse no lugar de Alan Kardec. O atacante entrou, participou das jogadas que levaram ao empate, mas o time acabou derrotado com um pênalti convertido por Lúcio Flávio nos minutos finais.
Na semana seguinte, Abuda treinou como titular e acreditava que seria mantido no time. Porém, pouco antes da partida, foi informado de que voltaria ao banco — e percebeu que Romário sequer estava no vestiário. Só depois soube o motivo.
- Treinei como titular a semana inteira. Quando cheguei ao vestiário, estranhei que o Romário não estava. O Alfredo Sampaio me chamou e avisou que eu não ia jogar. Depois descobri que o Romário pediu demissão porque o Eurico exigiu que o Kardec fosse escalado no meu lugar - relembrou.
Aos 39 anos, Abuda segue em atividade. O atacante assinou contrato para defender o Oratório, do Amapá, na temporada de 2026.
