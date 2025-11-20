menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Ex-Vasco revela quem teria provocado saída de Romário do comando técnico do clube em 2008

Abuda expõe conflito interno e conta bastidores do atrito entre Romário e Eurico

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
17:49
Romário técnico Vasco
imagem cameraRomário como treinador do Vasco em 2008 (Foto: Marcos Arcoverde/VIPCOMM)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Abuda — com passagens por Corinthians, Vasco e campeão mundial sub-17 pela seleção brasileira em 2003 — acumulou inúmeras histórias ao longo da carreira. Em entrevista à Mirante News, o atacante relembrou a época em que jogava ao lado de Edumundo e Romário, que acumulava as funções de jogador e treinador do Vasco. Segundo ele, o clima no vestiário era tenso, especialmente por causa da postura de Edmundo, que resistia às ordens do então técnico.

continua após a publicidade

- Era complicado… A gente descia pro treino, Romário chamava todo mundo, apitava, e o Edmundo ficava jogando dama. Romário tocava o treino e ele apenas trabalhava separado com o preparador físico atrás do gol. Nem no rachão participava - contou.

➡️ Após quatro vitórias seguidas, Vasco entra em fase crítica e chega à quarta derrota consecutiva

Romário Vasco
Romário ao lado de Celso Roth em treino do Vasco (Foto: Gilvan de Souza/lancepress!; Digital)

Abuda ainda afirmou que acabou envolvido na situação que resultou na saída de Romário do comando da equipe. O estopim teria sido a divergência entre o Baixinho e Eurico Miranda, então presidente do clube, sobre quem deveria ser o atacante titular.

continua após a publicidade

Ele relembrou o jogo contra o Botafogo, no Maracanã, quando o Vasco perdia por 2 a 0 e Romário, assistindo à partida de um camarote, desceu até o vestiário e ordenou que Abuda entrasse no lugar de Alan Kardec. O atacante entrou, participou das jogadas que levaram ao empate, mas o time acabou derrotado com um pênalti convertido por Lúcio Flávio nos minutos finais.

Abuda - Vasco
Rio de Janeiro; Brasil; Sao Januario; 30/08/2007; Futebol; Campeonato Brasileiro, 2º Turno. Jogo Vasco 4 x 1 Nautico, Abuda; Foto de Julio Cesar Guimaraes/ Lancepress; Digital;

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Na semana seguinte, Abuda treinou como titular e acreditava que seria mantido no time. Porém, pouco antes da partida, foi informado de que voltaria ao banco — e percebeu que Romário sequer estava no vestiário. Só depois soube o motivo.

continua após a publicidade

- Treinei como titular a semana inteira. Quando cheguei ao vestiário, estranhei que o Romário não estava. O Alfredo Sampaio me chamou e avisou que eu não ia jogar. Depois descobri que o Romário pediu demissão porque o Eurico exigiu que o Kardec fosse escalado no meu lugar - relembrou.

Aos 39 anos, Abuda segue em atividade. O atacante assinou contrato para defender o Oratório, do Amapá, na temporada de 2026.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias