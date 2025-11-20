Por conta da suspensão, Coutinho interrompe sua maior sequência desde o retorno ao Vasco
Jogador estava em uma série de 23 jogos consecutivos
O meia Philippe Coutinho desfalcará o Vasco da Gama neste domingo (23), contra o Bahia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão. Suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, O camisa 10 terá interrompida justamente sua melhor sequência desde o retorno a São Januário em 2024.
Depois de um início marcado por dificuldades físicas e falta de ritmo, Coutinho finalmente engrenara: acumulava 23 jogos consecutivos, recorde desde sua volta ao clube. A marca supera com folga sua maior sequência anterior, registrada entre setembro e outubro do ano passado, quando atuou em oito partidas seguidas.
Em 2025, Coutinho vive sua temporada mais estável fisicamente. O único problema mais sério ocorreu em julho, quando sofreu uma lesão na panturrilha e ficou 17 dias afastado. Fora isso, o meia manteve regularidade e tornou-se peça-chave na equipe de Fernando Diniz.
O desempenho também acompanha a boa sequência: o camisa 10 já soma 50 partidas, com 11 gols e 5 assistências. É o ano em que ele mais entrou em campo desde a temporada 2018/2019, quando disputou 54 jogos pelo Barcelona. Com pelo menos cinco compromissos restantes no calendário vascaíno, Coutinho tem chances reais de superar essa marca e fazer de 2025 o ano mais atuante de sua carreira.
Baixa importante para o Vasco
Na última partida, contra o Grêmio, Coutinho foi substituído já aos 42 minutos do segundo tempo para a entrada de Matheus França — justamente o nome mais cotado para assumir sua vaga diante do Bahia. A ausência do meia é considerada significativa no momento em que Fernando Diniz tenta reorganizar a equipe em meio à turbulência no Brasileirão.
Sem seu principal articulador, o Vasco busca encaixe para seguir brigando por recuperação nas rodadas finais do campeonato.
