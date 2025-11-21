Vasco tem o pior aproveitamento do Brasileirão nas últimas quatro rodadas

O Vasco entrou em um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Depois de embalar quatro vitórias consecutivas em outubro e se consolidar como um dos destaques do returno, o time de São Januário voltou a viver instabilidade. A derrota por 2 a 0 para o Grêmio, nesta quarta-feira (19), marcou o quarto revés seguido da equipe de Fernando Diniz.

continua após a publicidade

O desempenho recente faz do Vasco o pior time das últimas quatro rodadas entre os 20 clubes da Série A. Assim como o Sport, foi um dos únicos que não somaram pontos no período. Porém, o Cruzmaltino apresenta o pior saldo de gols: -9, contra -8 do clube pernambucano. Nesse intervalo, o Vasco marcou apenas um gol e sofreu dez.

➡️ Por conta da suspensão, Coutinho interrompe sua maior sequência desde o retorno ao Vasco

A queda de rendimento contrasta com a boa fase vivida até a 30ª rodada. Naquele momento, o Vasco — ao lado de Mirassol e Palmeiras — era a equipe que mais havia pontuado no returno: 23 pontos em 11 jogos. Agora, com a sequência negativa, despencou para a sétima colocação do segundo turno.

continua após a publicidade

Philippe Coutinho em campo pelo Vasco na partida contra o São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Além das derrotas, o desempenho em campo preocupa. No primeiro derota da série, contra o São Paulo, o Vasco mostrou competitividade, criou chances e finalizou 24 vezes, sendo oito na direção do gol. Contudo, nas partidas seguintes — Botafogo, Juventude e Grêmio — o time perdeu intensidade ofensiva e conseguiu apenas seis finalizações no gol somadas nos três jogos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A pressão aumenta sobre o elenco e o trabalho de Fernando Diniz, que tenta reencontrar o caminho das vitórias para evitar que a oscilação comprometa os objetivos do clube na temporada.

continua após a publicidade

O próximo desafio é neste domingo (23), às 16h (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Uma vitória pode representar o ponto de virada que o Vasco tanto precisa para retomar a confiança e encerrar a má fase.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.