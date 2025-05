Vasco atinge pior sequência sem vitórias em quase dois anos

O Vasco atingiu marca negativa com a derrota por 1 a 0 para o Lanús-ARG, na última terça-feira (13), pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A equipe chegou à maior sequência de jogos sem vitória desde junho de 2023, há quase dois anos.

O Cruz-Maltino não vence há nove partidas. No recorte, são seis derrotas (para Ceará, Cruzeiro, Palmeiras, Puerto Cabello, Vitória e Lanús) e três empates (com Flamengo, Lanús e Operário-PR). Além disso, o time foi derrotado nos últimos quatro compromissos, o que não acontecia desde novembro. A última vitória foi diante do Sport, no dia 12 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão.

A sequência é a pior desde o Vasco ficou dez jogos sem vencer entre abril e junho de 2023. Na ocasião, a equipe somou sete derrotas (diante de Bahia, Santos, São Paulo, Fortaleza, Flamengo, Internacional e Goiás) e três empates (com Palmeiras, Fluminense e Coritiba). Os resultados culminaram na demissão do então técnico do Cruz-Maltino, Maurício Barbieri.

O quem vem por aí no Vasco

O Vasco entra em campo já neste final de semana para tentar acabar com a sequência negativa e enfrentar o Fortaleza, pela nona rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 de sábado (17), em São Januário.

