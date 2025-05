O que o Vasco precisa para se classificar na Sul-Americana

A derrota do Vasco por 1 a 0 para o Lanús-ARG na última terça-feira (13), no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires (Argentina), dificultou a situação da equipe no grupo G da Sul-Americana. Com o resultado, o Cruz-Maltino não tem mais chances de alcançar a primeira colocação da chave. No entanto, o time ainda pode avançar ao mata-mata, mas não de forma direta às oitavas de final.

Na Sul-Americana, o líder de cada chave garante vaga nas oitavas. Os segundos colocados, contudo, avançam para a fase de playoffs – ou 16 avos de final –, na qual enfrentam os times que terminaram a fase de grupos da Libertadores na terceira posição.

No grupo G, o Lanús garantiu a liderança ao vencer o Vasco em casa e chegar aos 11 pontos. No outro jogo da quinta rodada, o Melgar-PER venceu o Puerto Cabello-VEN por 1 a 0 e chegou aos sete pontos, na segunda colocação. Assim, o Gigante da Colina agora ocupa o terceiro lugar, estacionado nos cinco pontos e com apenas uma vitória na competição, fora da zona de classificação ao mata-mata.

Como o Vasco pode se classificar na Sul-Americana?

O Vasco recebe o Melgar em São Januário pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, no próximo dia 27 (terça-feira). Assim, para a equipe cruz-maltina avançar ao mata-mata, a conta é simples: basta vencer os peruanos em casa para assegurar a segunda posição no grupo G.

Com cinco pontos, o Vasco chegaria a oito com vitória na rodada final, ultrapassando o próprio Melgar, que tem sete pontos. Qualquer outro resultado elimina o Gigante da competição. No outro jogo da chave, o Lanús, com a primeira posição garantida, recebe o Puerto Cabello, já eliminado.

