O Vasco perdeu na estreia de Fernando Diniz e mostrou que o novo técnico terá um árduo desafio pela frente. O treinador cruz-maltino tem em mãos um elenco com diversas lacunas e com histórico de mental abalado.

De fato, os primeiros 45 minutos do Vasco foram promissores e deu para ver o time com as principais características do "dinizismo": controle de jogo, jogadores trocando passes, ocupando espaço, recebendo a bola e sem medo de perder a posse. Tudo isso com apenas um dia de trabalho.

Quando o segundo tempo começou, o "Vasco de 2025", que o torcedor está acostumado a ver, entrou em cena e botou tudo a perder. E perdeu. A derrota foi sacramentada numa jogada que é um filme repetido nesta temporada: o adversário se aproveitando dos erros individuais e coletivos de um sistema defensivo frágil.

No lance do gol, Luiz Gustavo deu condição ao jogador do Lanús. Piton, que estava adiantado, chegou a pedir para o zagueiro avançar, mas o sistema defensivo não está entrosado a este ponto. A partir daí foi um efeito dominó e a marcação se desajustou. João Victor, por sua vez, chegou completamente atrasado na jogada e os argentinos abriram o placar.

Após o gol, o time ficou em cacos e nem mesmo as substituições foram capazes de mudar o panorama. Para completar, Hugo Moura recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A derrota repetiu o filme que tem sido a marca do Vasco nesta temporada. A equipe pouco cria e sequer arrisca para oferecer perigo ao adversário.

Faltam alternativas, que só serão capazes de aparecer com Diniz tendo tempo de trabalho, algo que o técnico não terá em razão da maratona de jogos. As soluções passam pela recuparação dos jogadores, mudanças na equipe e aproveitar os talentos que a base proporciona. Esta será a tônica do Vasco até a abertura da janela de transferências no meio do ano.

Vasco depende de uma vitória para avançar aos playoffs de oitavas de final (Foto: Luis Robayo/AFP)

O Vasco entra em campo já neste final de semana para enfrentar o Fortaleza, na 9ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 de sábado (17), em São Januário.

Pela Sul-Americana, o Vasco só volta a jogar no final de maio, no dia 27, para encarar o Melgar. A partida será às 19h, em São Januário. O jogo é o último da fase de grupos da competição.