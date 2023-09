No plano de ação apresentado pelo Vasco, o clube se comprometeu a melhorar a segurança de São Januário. Dentre as medidas previstas estão as instalações de câmeras de alta resolução, facilitando a identificação de possíveis irregularidades e catracas com reconhecimento facial para o ingresso do público. O Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) terá uma base dentro do estádio.