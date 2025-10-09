Credores aprovam processo de recuperação judicial do Vasco
Plano foi aprovado por 97,7% dos credores presentes
O Vasco conseguiu aprovar nesta quinta-feira (9) o seu plano de recuperação judicial na Assembleia Geral dos Credores. O plano estabelece como serão quitadas as dívidas do clube e de que forma a SAF reorganizará suas finanças, garantindo uma perspectiva de estabilidade para os próximos anos. A reunião, realizada em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durou mais de seis horas e contou com a presença de representantes de diversos credores.
➡️ Quem são os principais credores do Vasco?
Ao final da assembleia, o plano recebeu aprovação de 97,7% dos credores presentes, número que confirma a confiança da maioria dos credores na reestruturação proposta pelo Vasco. A aprovação garante ao clube a continuidade das negociações financeiras e abre caminho para o equilíbrio de suas contas. O próximo passo é a homologação do processo na Justiça.
Entre os presentes estavam ex-jogadores como Zinho, Jorginho e Valdir Bigode. O atacante, que tem a receber cerca de R$ 3,6 milhões, fez um discurso emocionado na abertura da assembleia, apesar de recentemente ter criticado alguns pontos da proposta do clube.
Com a aprovação do plano, o Vasco reforça o compromisso de reorganizar suas finanças e avançar na gestão de sua dívida, criando condições mais seguras para o crescimento da SAF e do próprio clube. A expectativa agora é de que os pagamentos aos credores comecem a ser realizados conforme os cronogramas definidos no plano.
