Gol perdido por jogador emprestado pelo Vasco paralisa web; veja o lance

O meia JP, que está emprestado pelo Vasco ao Avaí, perdeu um gol inacreditável nesta quarta-feira (8), e paralisou a web. O jovem de 20 anos recebeu um passe açucarado, e só tinha o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol, mas acabou isolando. Confira o lance abaixo.

No começo de 2025, João Pedro Murilo de Paula Morais, o JP, foi emprestado pelo Vasco para jogar a Série B pelo Avaí. Em Santa Catarina, o jovem conquistou a titularidade absoluta e começou a se destacar com a camisa do Leão.

Como nem tudo são rosas, nesta quarta-feira, na vitória do Avaí por 3 a 0 no Volta Redonda, o jogador que pertence ao Vasco protagonizou um lance bizarro. No segundo tempo, ele recebeu um passe do lateral Marcos Vinícius e viu um gol aberto para finalizar, mas mandou por cima do travessão. Veja abaixo.

JP com a camisa do Vasco no Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja gol perdido por JP, do Vasco, emprestado para o Avaí

Passagem promissora

A passagem de JP pelo Avaí não se resume a um gol perdido, pelo contrário. O jovem de 20 anos tem se destacado muito desde que chegou emprestado pelo Vasco. Vestindo a camisa 98, ano da conquista histórica da Libertadores do Cruz-Maltino, ele se consolidou como titular absoluto do time de Santa Catarina.

Na temporada 2025, o jovem do Vasco atuou em 22 jogos pelo Leão, e todos pela Série B. No total, foram quatro gols e uma assistência. O estilo mais clássico de JP, um raro camisa 10 das antigas, chamou a atenção em uma competição física como a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Pelo Vasco, no Campeonato Carioca, JP tinha feito apenas dois jogos e estava sem espaço. Ele chegou a atuar, em 2024, mas acabou perdendo espaço e sendo escanteado em São Januário.