Colégio Vasco da Gama é premiado por projeto com atletas da base

O Colégio Vasco da Gama foi reconhecido pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) com o Prêmio Excelência na Gestão (Qualidade, Acessibilidade & Inovação). A cerimônia, realizada na última sexta-feira (3), premiou a escola que se destacou por práticas inovadoras e inclusivas na área da educação.

A instituição cruzmaltina recebeu o prêmio na categoria Inovação, graças ao modelo pedagógico criado especialmente para atender os jovens atletas das categorias de base do Vasco. O projeto busca conciliar o desempenho esportivo com o aprendizado em sala de aula, adaptando a rotina escolar às demandas do futebol de alto rendimento.

- Nosso trabalho é absolutamente singular, de vanguarda. Nenhum outro colégio no país faz o que estamos realizando. Dentro de um universo tão vasto de escolas, a SEEDUC nos reconheceu como uma referência em inovação e nos concedeu essa importante premiação - afirmou o diretor do Colégio Vasco da Gama, Paulo Roberto Santos.

Representante do Colégio Vasco da Gama recebe Prêmio Inovação na Gestão da Aprendizagem (Foto: Divulgação/Vasco)

Os colégios homenageados foram escolhidos a partir de indicações feitas por inspetores escolares e representantes da Coordenadoria Metropolitana VI, que acompanham de perto o desempenho das unidades de ensino da região. Para o vice-presidente de História e Responsabilidade Social do Vasco, Raphael Pulga, o prêmio simboliza o resultado de um processo de modernização.

- Implementamos mudanças estruturais e culturais significativas, mas, acima de tudo, transformamos a mentalidade. Fortalecemos a relação com os alunos, as famílias e a base esportiva, o que tornou o Colégio uma verdadeira referência - destacou o dirigente.

Com mais de duas décadas de história, o Colégio Vasco da Gama reafirma seu papel essencial na formação integral dos atletas, combinando educação de excelência, inovação pedagógica e compromisso com o futuro dos jovens dentro e fora dos gramados.

