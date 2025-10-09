menu hamburguer
Quem são os principais credores do Vasco?

Clube tenta a aprovação junto aos credores do plano de recuperação judicial

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/10/2025
16:59
imagem cameraJorge Salgado foi presidente do Vasco entre 2021 e 2024 (Foto Reprodução/Lance!)
O Vasco da Gama realiza nesta quinta-feira (9) a Assembleia Geral dos Credores, no Rio de Janeiro, com o objetivo de aprovar o plano de recuperação judicial do clube. O encontro é considerado decisivo para que o Cruzmaltino consiga reorganizar suas finanças e seguir com o processo de reestruturação. A listagem oficial dos credores revela débitos expressivos com ex-jogadores, clubes, empresários e empresas.

Entre os ex-jogadores e treinadores, os maiores valores pertencem a Werley (R$ 13,4 milhões) e Wendel (R$ 11,4 milhões). O ex-meia argentino Escudero também aparece com quase R$ 8 milhões. Confira os principais nomes da lista:

Principais jogadores e treinadores credores do Vasco

  • Werley – R$ 13.412.813,38
  • Wendel – R$ 11.416.874,87
  • Escudero – R$ 4.992.759,58 + R$ 3.100.000,00
  • Max – R$ 8.082.730,46
  • Luís Fabiano – R$ 5.657.475,67
  • Leandro Castán – R$ 4.965.707,28
  • Zé Gabriel – R$ 4.741.764,70
  • Dorival Júnior – R$ 4.529.866,89
  • Éder Luís – R$ 4.456.940,45
  • Paulão – R$ 4.386.246,43
  • Jumar – R$ 3.895.990,55
  • Valdir Bigode – R$ 3.629.333,68
  • Abedi – R$ 3.407.418,60
  • Marquinho – R$ 3.157.271,50
  • Andrés Rios - R$ 2.889.082,77
  • Jorginho - R$ 2.980.601,67
  • Eduardo Costa – R$ 2.837.861,39
  • Eduardo Aranda – R$ 2.429.021,95
  • Ramon Motta – R$ 2.281.308,58
  • Lorran – R$ 2.277.063,33
  • Reginaldo – R$ 2.008.586,48
  • Marlon Gomes – R$ 2.005.062,90
Portuguesa x Vasco - Werley
Werley anotou dois gols na vitória do Vasco contra a Portuguesa-RJ (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

O Vasco possui ainda dívidas com atletas olímpicos: o ex-jogador de basquete Sandro Varejão, com crédito de R$ 3.955.007,26, e a ex-ponteira croata Natasa Leto (Nataša Osmokrović), com R$ 1.454.142,67, que jogou pelo time de vôlei vascaíno vice-campeão da Superliga Feminina 2000/2001.

No campo das dívidas com clubes, o Benfica, de Portugal, é o principal credor internacional, com cerca de R$ 34 milhões a receber. O Nantes, da França, e o Internacional, do Brasil, completam o pódio com R$ 22,9 milhões e R$ 21 milhões, respectivamente. Confira a lista completa:

Clubes

  1. Benfica (Portugal) – € 5.500.000,00 (≈ R$ 34.164.515)
  2. Nantes (França) – € 3.700.000,00 (≈ R$ 22.983.401)
  3. Internacional – € 2.100.000,00 + R$ 8.009.943,42 (≈ R$ 21.053.943)
  4. Newell’s Old Boys (Argentina) – US$ 2.645.000 (≈ R$ 14.218.991)
  5. Athletico-PR – R$ 11.163.259,01
  6. Vélez Sarsfield (Argentina) – US$ 1.200.000 (≈ R$ 7.454.076) + R$ 1.793.040,00 (total R$ 9.247.116,00)
  7. Americano Futebol Clube – R$ 7.710.994,97
  8. São Paulo – R$ 4.991.503,07
  9. Corinthians – R$ 4.300.560,11
  10. Club Olimpia (Paraguai) – R$ 2.687.900,00
  11. Volta Redonda – R$ 2.665.635,00
  12. Santos – R$ 2.138.095,83
  13. Flamengo – R$ 319.398,47
joão victor benfica
João Victor em campo pelo Benfica (Foto: Paulo Calado)

No grupo das empresas e empresários, o maior credor é o ex-presidente Jorge Salgado, que também é com que o Vasco tem maior dívida, com R$ 39,3 milhões. Na sequência, aparecem a Barreira de Oliveira Consultoria Jurídica e Empresarial, com R$ 37,4 milhões, e a Advocacia Vasconcelos, responsável por crédito sub-rogado da Romário Sports, com R$ 19,1 milhões. Veja os principais credores dessa categoria:

Empresas e empresários

  1. Jorge Salgado – R$ 39.327.331,12
  2. Barreira de Oliveira Consultoria Jurídica e Empresarial – R$ 37.398.058,90
  3. Advocacia Vasconcelos (crédito sub-rogado de Romário Sports) – R$ 19.151.246,03
  4. DSA Eventos Esportivos Ltda – R$ 13.653.135,41
  5. Sylvio Capanema de Souza Advogados Associados – R$ 12.428.949,61
  6. B&C Consultoria & Assessoria Esportiva – R$ 11.038.954,94
  7. Carlos Alberto Cardoso Leite – R$ 9.200.995,84
  8. Link Assessoria Esportiva – R$ 7.016.000,00
  9. Andrade e Pires Consultoria Ltda – R$ 4.959.283,06
  10. Brazil Soccer Sports Management – R$ 4.929.804,73
  11. Complexo Maracanã Entretenimento S.A. – R$ 4.576.931,40
  12. R. Klafke & Cia Ltda – R$ 4.154.466,91
  13. Mannheimer, Perez e Lyra Advogados – R$ 3.395.628,44
  14. Bertolucci Assessoria e Propaganda Esportiva – R$ 3.360.902,50

