Quem são os principais credores do Vasco?

O Vasco da Gama realiza nesta quinta-feira (9) a Assembleia Geral dos Credores, no Rio de Janeiro, com o objetivo de aprovar o plano de recuperação judicial do clube. O encontro é considerado decisivo para que o Cruzmaltino consiga reorganizar suas finanças e seguir com o processo de reestruturação. A listagem oficial dos credores revela débitos expressivos com ex-jogadores, clubes, empresários e empresas.

Entre os ex-jogadores e treinadores, os maiores valores pertencem a Werley (R$ 13,4 milhões) e Wendel (R$ 11,4 milhões). O ex-meia argentino Escudero também aparece com quase R$ 8 milhões. Confira os principais nomes da lista:

Principais jogadores e treinadores credores do Vasco

Werley – R$ 13.412.813,38

Wendel – R$ 11.416.874,87

Escudero – R$ 4.992.759,58 + R$ 3.100.000,00

Max – R$ 8.082.730,46

Luís Fabiano – R$ 5.657.475,67

Leandro Castán – R$ 4.965.707,28

Zé Gabriel – R$ 4.741.764,70

Dorival Júnior – R$ 4.529.866,89

Éder Luís – R$ 4.456.940,45

Paulão – R$ 4.386.246,43

Jumar – R$ 3.895.990,55

Valdir Bigode – R$ 3.629.333,68

Abedi – R$ 3.407.418,60

Marquinho – R$ 3.157.271,50

Andrés Rios - R$ 2.889.082,77

Jorginho - R$ 2.980.601,67

Eduardo Costa – R$ 2.837.861,39

Eduardo Aranda – R$ 2.429.021,95

Ramon Motta – R$ 2.281.308,58

Lorran – R$ 2.277.063,33

Reginaldo – R$ 2.008.586,48

Marlon Gomes – R$ 2.005.062,90

Werley anotou dois gols na vitória do Vasco contra a Portuguesa-RJ (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

O Vasco possui ainda dívidas com atletas olímpicos: o ex-jogador de basquete Sandro Varejão, com crédito de R$ 3.955.007,26, e a ex-ponteira croata Natasa Leto (Nataša Osmokrović), com R$ 1.454.142,67, que jogou pelo time de vôlei vascaíno vice-campeão da Superliga Feminina 2000/2001.

No campo das dívidas com clubes, o Benfica, de Portugal, é o principal credor internacional, com cerca de R$ 34 milhões a receber. O Nantes, da França, e o Internacional, do Brasil, completam o pódio com R$ 22,9 milhões e R$ 21 milhões, respectivamente. Confira a lista completa:

Clubes

Benfica (Portugal) – € 5.500.000,00 (≈ R$ 34.164.515) Nantes (França) – € 3.700.000,00 (≈ R$ 22.983.401) Internacional – € 2.100.000,00 + R$ 8.009.943,42 (≈ R$ 21.053.943) Newell’s Old Boys (Argentina) – US$ 2.645.000 (≈ R$ 14.218.991) Athletico-PR – R$ 11.163.259,01 Vélez Sarsfield (Argentina) – US$ 1.200.000 (≈ R$ 7.454.076) + R$ 1.793.040,00 (total R$ 9.247.116,00) Americano Futebol Clube – R$ 7.710.994,97 São Paulo – R$ 4.991.503,07 Corinthians – R$ 4.300.560,11 Club Olimpia (Paraguai) – R$ 2.687.900,00 Volta Redonda – R$ 2.665.635,00 Santos – R$ 2.138.095,83 Flamengo – R$ 319.398,47

João Victor em campo pelo Benfica (Foto: Paulo Calado)

No grupo das empresas e empresários, o maior credor é o ex-presidente Jorge Salgado, que também é com que o Vasco tem maior dívida, com R$ 39,3 milhões. Na sequência, aparecem a Barreira de Oliveira Consultoria Jurídica e Empresarial, com R$ 37,4 milhões, e a Advocacia Vasconcelos, responsável por crédito sub-rogado da Romário Sports, com R$ 19,1 milhões. Veja os principais credores dessa categoria:

Empresas e empresários