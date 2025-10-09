Quem são os principais credores do Vasco?
O Vasco da Gama realiza nesta quinta-feira (9) a Assembleia Geral dos Credores, no Rio de Janeiro, com o objetivo de aprovar o plano de recuperação judicial do clube. O encontro é considerado decisivo para que o Cruzmaltino consiga reorganizar suas finanças e seguir com o processo de reestruturação. A listagem oficial dos credores revela débitos expressivos com ex-jogadores, clubes, empresários e empresas.
Entre os ex-jogadores e treinadores, os maiores valores pertencem a Werley (R$ 13,4 milhões) e Wendel (R$ 11,4 milhões). O ex-meia argentino Escudero também aparece com quase R$ 8 milhões. Confira os principais nomes da lista:
Principais jogadores e treinadores credores do Vasco
- Werley – R$ 13.412.813,38
- Wendel – R$ 11.416.874,87
- Escudero – R$ 4.992.759,58 + R$ 3.100.000,00
- Max – R$ 8.082.730,46
- Luís Fabiano – R$ 5.657.475,67
- Leandro Castán – R$ 4.965.707,28
- Zé Gabriel – R$ 4.741.764,70
- Dorival Júnior – R$ 4.529.866,89
- Éder Luís – R$ 4.456.940,45
- Paulão – R$ 4.386.246,43
- Jumar – R$ 3.895.990,55
- Valdir Bigode – R$ 3.629.333,68
- Abedi – R$ 3.407.418,60
- Marquinho – R$ 3.157.271,50
- Andrés Rios - R$ 2.889.082,77
- Jorginho - R$ 2.980.601,67
- Eduardo Costa – R$ 2.837.861,39
- Eduardo Aranda – R$ 2.429.021,95
- Ramon Motta – R$ 2.281.308,58
- Lorran – R$ 2.277.063,33
- Reginaldo – R$ 2.008.586,48
- Marlon Gomes – R$ 2.005.062,90
O Vasco possui ainda dívidas com atletas olímpicos: o ex-jogador de basquete Sandro Varejão, com crédito de R$ 3.955.007,26, e a ex-ponteira croata Natasa Leto (Nataša Osmokrović), com R$ 1.454.142,67, que jogou pelo time de vôlei vascaíno vice-campeão da Superliga Feminina 2000/2001.
No campo das dívidas com clubes, o Benfica, de Portugal, é o principal credor internacional, com cerca de R$ 34 milhões a receber. O Nantes, da França, e o Internacional, do Brasil, completam o pódio com R$ 22,9 milhões e R$ 21 milhões, respectivamente. Confira a lista completa:
Clubes
- Benfica (Portugal) – € 5.500.000,00 (≈ R$ 34.164.515)
- Nantes (França) – € 3.700.000,00 (≈ R$ 22.983.401)
- Internacional – € 2.100.000,00 + R$ 8.009.943,42 (≈ R$ 21.053.943)
- Newell’s Old Boys (Argentina) – US$ 2.645.000 (≈ R$ 14.218.991)
- Athletico-PR – R$ 11.163.259,01
- Vélez Sarsfield (Argentina) – US$ 1.200.000 (≈ R$ 7.454.076) + R$ 1.793.040,00 (total R$ 9.247.116,00)
- Americano Futebol Clube – R$ 7.710.994,97
- São Paulo – R$ 4.991.503,07
- Corinthians – R$ 4.300.560,11
- Club Olimpia (Paraguai) – R$ 2.687.900,00
- Volta Redonda – R$ 2.665.635,00
- Santos – R$ 2.138.095,83
- Flamengo – R$ 319.398,47
No grupo das empresas e empresários, o maior credor é o ex-presidente Jorge Salgado, que também é com que o Vasco tem maior dívida, com R$ 39,3 milhões. Na sequência, aparecem a Barreira de Oliveira Consultoria Jurídica e Empresarial, com R$ 37,4 milhões, e a Advocacia Vasconcelos, responsável por crédito sub-rogado da Romário Sports, com R$ 19,1 milhões. Veja os principais credores dessa categoria:
Empresas e empresários
- Jorge Salgado – R$ 39.327.331,12
- Barreira de Oliveira Consultoria Jurídica e Empresarial – R$ 37.398.058,90
- Advocacia Vasconcelos (crédito sub-rogado de Romário Sports) – R$ 19.151.246,03
- DSA Eventos Esportivos Ltda – R$ 13.653.135,41
- Sylvio Capanema de Souza Advogados Associados – R$ 12.428.949,61
- B&C Consultoria & Assessoria Esportiva – R$ 11.038.954,94
- Carlos Alberto Cardoso Leite – R$ 9.200.995,84
- Link Assessoria Esportiva – R$ 7.016.000,00
- Andrade e Pires Consultoria Ltda – R$ 4.959.283,06
- Brazil Soccer Sports Management – R$ 4.929.804,73
- Complexo Maracanã Entretenimento S.A. – R$ 4.576.931,40
- R. Klafke & Cia Ltda – R$ 4.154.466,91
- Mannheimer, Perez e Lyra Advogados – R$ 3.395.628,44
- Bertolucci Assessoria e Propaganda Esportiva – R$ 3.360.902,50
