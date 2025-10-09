Assembleia de credores do Vasco tem discurso emocionado de ídolo do clube

O Vasco realizou nesta quinta-feira (9) a Assembleia Geral dos Credores, na qual busca a aprovação do plano de recuperação judicial do clube. O documento define como serão pagos os credores e de que forma o Vasco e a SAF reorganizarão suas dívidas. A reunião, realizada em um hotel na Barra da Tijuca, começou às 14h (de Brasília) e segue em curso. A primeira parte foi marcada por momentos de tensão e de um discursso carregado de emoção de um ídolo do clube.

O Lance! apurou que o encontro foi agitado principalmente por causa de um aditivo ao plano apresentado pelo Vasco nesta própria quinta-feira, o que surpreendeu parte dos credores e seus representantes.

Entre os credores estavam ex-jogadores do clube, como Zinho, Jorginho e Valdir Bigode. Este último, que tem a receber cerca de R$ 3,6 milhões, fez um discurso emocionado na abertura da assembleia. Valdir criticou a condução do processo e cobrou respeito pelos profissionais que contribuíram para a história do Vasco. O discurso do ex-jogador foi publicado pelo GE.

- Pode me processar, fazer o que quiser. Vou até o último dia. Esse dinheiro me pertence, é da minha família. Eu trabalhei para isso, eu trabalhei… Tô com a coluna toda rasgada, três cirurgias… trabalhei por outros clubes também, mas eu joguei futebol para isso. Eu queria ter uma um respeito de quem vai administrar. Com todo o respeito a todos, as pessoas que estão fazendo isso estão recebendo seus salários em dia. E eu queria receber o meu. Eu estou pacientemente há quase 20, 21 anos esperando. Recebi um contrato horroroso. Não tem resposta. Não sei se vocês vão perceber. Não sei como vai fazer. O mínimo que eu sei disso, judicamente falando, eu não vou nem usar palavras melhores que eu não tenho. Eu não estudei para isso… Segue a fila. Dois milhões por mês, dois milhões e meio por mês. Continua pagando os credores. Não estou falando por ninguém, mas eu sei, tenho amigos. Nunca quis receber, porque os que estão na minha frente são amigos meus. Trabalharam comigo. Os que estão atrás também são amigos - disse o ex-atacante.

Valdir Bigode também já trabalhou na comissão técnica do Vasco (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

O discurso chegou a ser interrompido pelo administrador judicial, mas Valdir insistiu em concluir:

- Esse é o único momento que eu tenho. Ninguém vai me ouvir nunca mais, como não me ouviram. Tem 21 anos, ninguém me ouviu. Poderia ter feito vários tipos de acordo. Fiquei pacientemente na fila, eu sou o número 33, estava programado para receber, se não tivesse as pessoas doentes e os mais velhos passando na frente, tudo bem pra mim também, está dentro da lei… Mas ia receber até o ano que vem. Espero, não sei se a minha voz vai fazer nenhum efeito, mas pelo menos eu vou pra casa tranquilo.

A assembleia foi um passo decisivo no processo de recuperação judicial do Vasco, que busca equacionar dívidas acumuladas ao longo de décadas. A aprovação do plano depende da concordância dos credores, que avaliam as condições apresentadas pelo clube e pela SAF para o pagamento dos valores devidos.