Vasco

Vasco anuncia a contratação de Matheus França, ex-Flamengo

Jogador chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (26) para reforçar o clube carioca

Matheus França - Vasco
imagem cameraMatheus França é o novo reforço do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
11:14
  • Matéria
  • Matéria

O Vasco anunciou nesta terça-feira (26) a contratação do meia Matheus França, que foi revelado pelo Flamengo e estava no Crystal Palace, da Inglaterra. O jogador chega por empréstimo para reforçar o cruz-maltino e vai vestir a camisa número nove do Gigante da Colina

O jogador chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, disse que está bem fisicamente e comentou sobre a oportunidade de voltar a atuar no Brasil

- Muito bom estar de volta no Rio de Janeiro, especialmente em um clube gigante como o Vasco. Estou bem fisicamente e pronto para me doar 100% ao time - disse Matheus

Matheus França - Vasco
Matheus França vai vestir a camisa nove do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Base no Flamengo e experiência na Inglaterra

Matheus França subiu aos profissionais do Flamengo em 2022 como uma das principais promessas da geração. Pelo time principal, disputou 54 partidas e marcou 9 gols. Em 2023, foi vendido ao Crystal Palace, da Inglaterra, por cerca de 20 milhões de euros. Pelo clube inglês, o jogador disputou 19 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Víctor Hugo e Matheus França
Matheus França comemora um de seus gols pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Vasco no mercado

Após anunciar o zagueiro Robert Renan e Matheus França, o Vasco ainda busca um zagueiro pela direita para reforçar a equipe na sequência da temporada. O clube corre contra o tempo para agilizar a chegada de novos jogadores antes do encerramento da janela de meio de ano que fecha no dia 2 de setembro.

