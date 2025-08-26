Vasco anuncia a contratação de Matheus França, ex-Flamengo
Jogador chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (26) para reforçar o clube carioca
O Vasco anunciou nesta terça-feira (26) a contratação do meia Matheus França, que foi revelado pelo Flamengo e estava no Crystal Palace, da Inglaterra. O jogador chega por empréstimo para reforçar o cruz-maltino e vai vestir a camisa número nove do Gigante da Colina
O jogador chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, disse que está bem fisicamente e comentou sobre a oportunidade de voltar a atuar no Brasil
- Muito bom estar de volta no Rio de Janeiro, especialmente em um clube gigante como o Vasco. Estou bem fisicamente e pronto para me doar 100% ao time - disse Matheus
Base no Flamengo e experiência na Inglaterra
Matheus França subiu aos profissionais do Flamengo em 2022 como uma das principais promessas da geração. Pelo time principal, disputou 54 partidas e marcou 9 gols. Em 2023, foi vendido ao Crystal Palace, da Inglaterra, por cerca de 20 milhões de euros. Pelo clube inglês, o jogador disputou 19 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.
Vasco no mercado
Após anunciar o zagueiro Robert Renan e Matheus França, o Vasco ainda busca um zagueiro pela direita para reforçar a equipe na sequência da temporada. O clube corre contra o tempo para agilizar a chegada de novos jogadores antes do encerramento da janela de meio de ano que fecha no dia 2 de setembro.
