Vasco aposta em boa fase para quebrar tabus contra o Palmeiras

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Fernando Diniz encara o Palmeiras com a missão de tentar encerrar uma série de tabus que incomodam o torcedor cruzmaltino.

Paulo Henrique e Rayan comemoram gol do Vasco contra o Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O primeiro deles é o jejum de vitórias sobre o time paulista. O Vasco não vence o Palmeiras há quase dez anos. A última vez foi em novembro de 2015, quando Nenê e Rafael Silva marcaram os gols da vitória por 2 a 0, em São Paulo. Desde então, os clubes se enfrentaram 13 vezes, com nove triunfos do Alviverde e quatro empates. Nesse período, foram 18 gols marcados pelos paulistas contra apenas seis do Gigante da Colina.

Outro tabu a ser quebrado é ofensivo: o Vasco não balança as redes do Palmeiras há quatro jogos. O último gol foi no empate em 2 a 2, em 2023, também a última vez em que o Cruzmaltino conseguiu sair de campo sem ser derrotado no confronto. De lá para cá, os duelos foram dominados pelo rival paulista.

Após a vitória do Vasco sobre o Cruzeiro em São Januario, o treinador Fernando DIniz projetou a partida contra o clube paulista:

- Sabemos que jogar lá é muito difícil e no Allianz é mais ainda. Campo de grama sintética, mais rápido, os caras molham muito o campo. Um aproveitamento grande. Vamos nos preparar da melhor maneira para ir a São Paulo e fazer uma boa partida - afirmou o treinador.

Além da luta contra os números históricos, a partida carrega também um peso simbólico para o Vasco na temporada. Caso não seja derrotado, o time vai igualar sua maior sequência de invencibilidade em 2025: oito jogos sem perder, marca registrada apenas no início do ano, durante o Campeonato Carioca.