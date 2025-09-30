menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Vascaínos se desesperam com lesões antes de Palmeiras x Vasco

Fernando Diniz tem baixas de última hora

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
14:58
Fernando Diniz no jogo entre Vasco e Lanús
imagem cameraFernando Diniz chegou a 7 jogos de invencibilidade com o Vasco da Gama (Foto: Luis Robayo/AFP)
O Vasco anunciou que o zagueiro colombiano Carlos Cuesta e o meia Matheus França foram cortados do duelo contra o Palmeiras. Cuesta apresentou um edema no músculo adutor da coxa esquerda após a vitória contra o Cruzeiro, enquanto Matheus França sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino desta semana.

A notícia devastou torcedores vascaínos, que enxergam o duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque como de extrema dificuldade.

Substituto para Cauã Barros

Por outro lado, o técnico contará com retornos importantes. Tchê Tchê, que vinha se recuperando de uma lesão muscular sofrida no fim de agosto, contra o Corinthians, foi liberado pelo departamento médico e está confirmado entre os relacionados. A volta do volante amplia as opções do treinador para a formação do meio-campo vascaíno, já que Cauan Barros está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro.

Tchê Tchê e GB - Vasco
Tchê Tchê e GB realizam transição para gramado e ficam disponível para Palmeiras x Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

Palmeiras x Vasco

Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1°), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere. ➡️Clique aqui para assistir no Premiere

O Vasco chega embalado para o confronto contra o Palmeiras, carregando uma sequência de sete jogos de invencibilidade — são três vitórias e quatro empates no período.

