Vascaínos se desesperam com lesões antes de Palmeiras x Vasco

O Vasco anunciou que o zagueiro colombiano Carlos Cuesta e o meia Matheus França foram cortados do duelo contra o Palmeiras. Cuesta apresentou um edema no músculo adutor da coxa esquerda após a vitória contra o Cruzeiro, enquanto Matheus França sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino desta semana.

A notícia devastou torcedores vascaínos, que enxergam o duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque como de extrema dificuldade.

Substituto para Cauã Barros

Por outro lado, o técnico contará com retornos importantes. Tchê Tchê, que vinha se recuperando de uma lesão muscular sofrida no fim de agosto, contra o Corinthians, foi liberado pelo departamento médico e está confirmado entre os relacionados. A volta do volante amplia as opções do treinador para a formação do meio-campo vascaíno, já que Cauan Barros está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro.

Tchê Tchê e GB realizam transição para gramado e ficam disponível para Palmeiras x Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

Palmeiras x Vasco

Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (1°), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere. ➡️Clique aqui para assistir no Premiere

O Vasco chega embalado para o confronto contra o Palmeiras, carregando uma sequência de sete jogos de invencibilidade — são três vitórias e quatro empates no período.