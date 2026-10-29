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Com novidades, Vasco está definido para enfrentar o Flamengo; veja a escalação

Pedro Emanuel promove mudanças na equipe titular que venceu o Corinthians

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 19:02
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Marino Hinestroza na partida entre Coritiba x Vasco
Marino Hinestroza na partida entre Coritiba x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está definido para enfrentar o Flamengo nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho na semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo domingo (1º), o técnico Pedro Emanuel promoveu mudanças na equipe titular em relação à formação que venceu o Corinthians na última rodada.

➡️ Vasco x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Duas alterações acontecem por conta da preservação de jogadores que apresentaram pequenos problemas físicos recentemente. O lateral-direito Paulo Henrique e o atacante Andrés Gómez serão poupados, dando lugar a Puma Rodríguez e Marino, respectivamente.

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Outra mudança foi na dupla de zaga, Pedro Emanuel optou pela dupla Lucas Freitas e Gabriel para o clássico.

➡️ Vasco x Flamengo tem invasão de gringos que podem decidir o clássico

Outra novidade está no setor ofensivo. Recuperado recentemente de lesão, Brenner começa a partida entre os titulares na vaga de Bruno Duarte.

Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

No gol, Léo Jardim também era dúvida para o clássico após apresentar um quadro de resfriado na última semana. O goleiro, porém, está confirmado na equipe titular e inicia a partida normalmente.

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Escalação do Vasco

Com as mudanças, o Vasco vai a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Lucas Freitas, Gabriel e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Lescano; Marino, Colidio e Brenner.

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: quinta, 29 de outubro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming).
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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