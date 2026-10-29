Com novidades, Vasco está definido para enfrentar o Flamengo; veja a escalação
Pedro Emanuel promove mudanças na equipe titular que venceu o Corinthians
O Vasco está definido para enfrentar o Flamengo nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho na semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo domingo (1º), o técnico Pedro Emanuel promoveu mudanças na equipe titular em relação à formação que venceu o Corinthians na última rodada.
➡️ Vasco x Flamengo: onde assistir, horário e escalações
Duas alterações acontecem por conta da preservação de jogadores que apresentaram pequenos problemas físicos recentemente. O lateral-direito Paulo Henrique e o atacante Andrés Gómez serão poupados, dando lugar a Puma Rodríguez e Marino, respectivamente.
Outra mudança foi na dupla de zaga, Pedro Emanuel optou pela dupla Lucas Freitas e Gabriel para o clássico.
➡️ Vasco x Flamengo tem invasão de gringos que podem decidir o clássico
Outra novidade está no setor ofensivo. Recuperado recentemente de lesão, Brenner começa a partida entre os titulares na vaga de Bruno Duarte.
No gol, Léo Jardim também era dúvida para o clássico após apresentar um quadro de resfriado na última semana. O goleiro, porém, está confirmado na equipe titular e inicia a partida normalmente.
Escalação do Vasco
Com as mudanças, o Vasco vai a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Lucas Freitas, Gabriel e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Lescano; Marino, Colidio e Brenner.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 33ª RODADA
📆 Data e horário: quinta, 29 de outubro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming).
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
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