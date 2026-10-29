Após a derrota do Vasco por 4 a 1 para o Flamengo, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Pedro Emanuel explicou a decisão de poupar jogadores e promover mudanças na equipe titular. O treinador justificou as alterações pelo desgaste físico do elenco, que já soma 61 jogos na temporada, e pela proximidade do confronto com o Palmeiras, pela Copa do Brasil, em menos de 72 horas.

Em entrevista após o clássico, Pedro Emanuel defendeu a competitividade da equipe escalada e ressaltou que confia em todos os jogadores do elenco. O treinador também avaliou que o placar final não refletiu o equilíbrio apresentado em boa parte da partida.

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— A equipe é formada por aqueles que eu sinto que estão mais preparados para serem competitivos. Temos que perceber como foi o jogo, independentemente de quem estava em campo. Fizemos algumas alterações porque a equipe precisava de alguma frescura. Estamos com 60 jogos nas pernas e vamos fazer um ciclo em que a equipe pode ganhar. Tenho confiança em todos. Minha função como treinador é fazer o melhor e colocar a equipe mais competitiva. Hoje fomos competitivos na maior parte do jogo — analisou.

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Flamengo e Vasco disputam bola em clássico no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O português também destacou as oportunidades criadas pelo Vasco, especialmente após o empate e durante o segundo tempo. Na avaliação do treinador, a eficácia do Flamengo foi determinante para a construção do resultado, enquanto o Cruz-Maltino desperdiçou chances importantes, incluindo uma oportunidade de Marino quando o placar ainda estava em aberto.

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— Não entramos bem. O Flamengo tem uma das melhores equipes jogando por dentro, sofremos o gol e empatamos em seguida. Temos uma oportunidade flagrante de fazer o 2 a 1 com o Marino. Até o segundo tempo, entramos com coragem — completou.

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Pedro Emanuel considera placar elástico

Além de justificar as mudanças na escalação, Pedro Emanuel comparou o desempenho vascaíno com o de outras equipes que enfrentaram o Flamengo e voltou a defender que o resultado foi excessivamente elástico diante do que aconteceu em campo. O treinador reconheceu a dificuldade de perder um clássico, mas reforçou que a prioridade agora é a sequência decisiva da temporada.

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— Se comparamos esse jogo com Flamengo x Atlético-MG, temos números bem mais equilibrados. Não é uma equipe alternativa. Em 72 horas, temos um jogo contra o Palmeiras em outra competição e estamos com desgaste grande. É duro perder para um rival, quero sempre ganhar, mas esse jogo ficou marcado pela eficácia. Tivemos oportunidades quando o jogo estava em 3 a 1, mas as nossas finalizações não foram acertadas. O resultado me parece desnivelado. Se ficasse na diferença de um gol, seria mais justo. A nossa luta continua, nada mais do que isso — concluiu.

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