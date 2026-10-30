Vasco x Palmeiras: São Januário segue como preferência apesar da oferta do Maracanã
Consórcio Fla-Flu colocou o estádio à disposição para o duelo contra o Palmeiras
O Vasco não deve mudar de planos para o jogo contra o Palmeiras, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Apesar de o Maracanã ter sido colocado à disposição pelo Consórcio Fla-Flu, a diretoria cruz-maltina mantém o desejo de realizar a partida em São Januário.
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A posição do clube segue a linha adotada desde o início das discussões sobre o local do confronto. Mesmo diante da possibilidade de utilizar o Maracanã, a cúpula vascaína entende que São Januário deve ser a casa do time no duelo decisivo contra o Palmeiras.
➡️ Consórcio Fla-Flu coloca Maracanã à disposição do Vasco para duelo com o Palmeiras
O cenário é diferente do enfrentado pelo Vasco na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. Na ocasião, o clube também tinha a intenção inicial de jogar em São Januário, mas precisou buscar outro estádio porque a capacidade da Colina Histórica não atendia aos requisitos mínimos estabelecidos pela Conmebol para a partida.
Agora, pela Copa do Brasil, o Vasco busca manter o mando de campo em seu estádio, enquanto a possibilidade de transferência para o Maracanã deve ser deixada de lado.
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