A derrota por 4 a 1 para o Flamengo aumentou o risco de rebaixamento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Após vencer o Corinthians e reduzir a probabilidade de queda para 3,1%, o Cruz-Maltino viu o índice subir para 7,4%, segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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Com o novo percentual, o Vasco aparece como o nono clube com maior risco de rebaixamento na competição.

Veja as probabilidades de rebaixamento no Brasileirão

De acordo com os cálculos da UFMG, os riscos de queda após a maior parte da 33ª rodada estão distribuídos da seguinte forma:

Chapecoense — 100% Remo — 99,14% Corinthians — 66,4% Internacional — 56,4% Grêmio — 33,4% Mirassol — 16,3% Coritiba — 7,5% Vasco — 7,4% Vitória — 7,3% Botafogo — 6,1% São Paulo — 0,017% RB Bragantino — 0,003%

A rodada ainda terá dois confrontos que podem alterar os percentuais. Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 20h, enquanto Coritiba e Vitória jogam no sábado (31), às 16h.

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Cuiabano e Plata discutem em Vasco x Flamengo (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Folhapress)

Quais são as chances do Vasco em outras disputas?

Além da luta contra o rebaixamento, os cálculos da UFMG também apontam as probabilidades do Vasco nas disputas por vagas em competições continentais.

Título brasileiro: 0%

0% Classificação para a Libertadores pelo G5: 0,002%

0,002% Classificação para a Sul-Americana: 28,4%

Com a reta final do Brasileirão, o Vasco precisa equilibrar as atenções entre a luta para garantir a permanência na Série A e a busca por um título na Copa do Brasil. Neste domingo (1º), o Cruz-Maltino inicia a semifinal contra o Palmeiras, em um confronto que pode aproximar a equipe de uma conquista importante na temporada, sem tirar de vista a necessidade de somar pontos no campeonato.

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