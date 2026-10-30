Vasco é o nono time com maior risco de rebaixamento no Brasileirão; veja probabilidades
Chance de queda do Cruz-Maltino passou de 3,1% para 7,4%
A derrota por 4 a 1 para o Flamengo aumentou o risco de rebaixamento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Após vencer o Corinthians e reduzir a probabilidade de queda para 3,1%, o Cruz-Maltino viu o índice subir para 7,4%, segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
➡️ Consórcio Fla-Flu coloca Maracanã à disposição do Vasco para duelo com o Palmeiras
Com o novo percentual, o Vasco aparece como o nono clube com maior risco de rebaixamento na competição.
Veja as probabilidades de rebaixamento no Brasileirão
De acordo com os cálculos da UFMG, os riscos de queda após a maior parte da 33ª rodada estão distribuídos da seguinte forma:
- Chapecoense — 100%
- Remo — 99,14%
- Corinthians — 66,4%
- Internacional — 56,4%
- Grêmio — 33,4%
- Mirassol — 16,3%
- Coritiba — 7,5%
- Vasco — 7,4%
- Vitória — 7,3%
- Botafogo — 6,1%
- São Paulo — 0,017%
- RB Bragantino — 0,003%
A rodada ainda terá dois confrontos que podem alterar os percentuais. Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 20h, enquanto Coritiba e Vitória jogam no sábado (31), às 16h.
Quais são as chances do Vasco em outras disputas?
Além da luta contra o rebaixamento, os cálculos da UFMG também apontam as probabilidades do Vasco nas disputas por vagas em competições continentais.
- Título brasileiro: 0%
- Classificação para a Libertadores pelo G5: 0,002%
- Classificação para a Sul-Americana: 28,4%
Com a reta final do Brasileirão, o Vasco precisa equilibrar as atenções entre a luta para garantir a permanência na Série A e a busca por um título na Copa do Brasil. Neste domingo (1º), o Cruz-Maltino inicia a semifinal contra o Palmeiras, em um confronto que pode aproximar a equipe de uma conquista importante na temporada, sem tirar de vista a necessidade de somar pontos no campeonato.
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Vasco
Alvo do Vasco, Carlos Vinícius se pronuncia sobre possível saída do Grêmio: 'Vejo isso normal'Há 1 hora
Futebol Nacional
Consórcio Fla-Flu coloca Maracanã à disposição do Vasco para duelo com o PalmeirasHá 3 horas
Vasco
Defesa de David, do Vasco, se manifesta após jogador ser intimado pela polícia a entregar passaporteHá 4 horas
Vasco
CBF define data de jogo atrasado do Vasco no BrasileirãoHá 5 horas
Vasco
David, do Vasco, é intimado pela polícia e terá que entregar passaporte; entendaHá 6 horas
Vasco
Departamento Médico: Andrés Gómez e Paulo Henrique preocupam para Palmeiras x Vasco?Há 6 horas
Mais LANCE!