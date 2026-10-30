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ANÁLISE: Pedro Emanuel errou ao poupar jogadores em Vasco x Flamengo?

Treinador decidiu preservar titulares de olho na semifinal da Copa do Brasil

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 05:32
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O técnico do Vasco, Pedro Emanuel, tomou uma decisão que dividiu opiniões para a partida contra o Flamengo, nesta quinta-feira (29). Pensando no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no domingo (1), menos de 72 horas depois do clássico, o treinador optou por poupar alguns titulares.

➡️ Pedro Emanuel explica decisão por poupar titulares em derrota do Vasco para o Flamengo

O resultado foi uma derrota dura por 4 a 1 para o rival, no Nilton Santos, acompanhada de uma onda de reclamações da torcida. Mas, afinal, Pedro Emanuel errou na escolha?

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Para entender a situação, é preciso olhar para o contexto mais amplo da temporada. Olhando por um lado, o Vasco ainda não está matematicamente livre do rebaixamento, mas também não figura entre os times mais ameaçados. Com 38 pontos e seis jogos restantes, a equipe precisa de mais sete para alcançar a marca de 45 pontos, número historicamente considerado uma pontuação de segurança na luta contra a queda.

Outro fator que merece consideração é o desgaste físico do elenco. O Vasco chegou ao seu 61º jogo na temporada, uma marca expressiva que aumenta a preocupação com lesões e a condição física dos atletas para a reta final do ano.

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Pedro celebra rompendo jejum de gols pelo Flamengo no clássico contra o Vasco.
Pedro encerrou o jejum de gols pelo Flamengo no clássico com o Vasco (Foto: Peter Ilicciev/Agência Enquadrar/Folhapress)

Ainda assim, o receio da torcida vascaína tem fundamento. O fantasma da eliminação para o Boca Juniors na Sul-Americana ainda pesa. Na ocasião, o Vasco também poupou titulares em partidas do Campeonato Brasileiro, contra Remo e São Paulo, mas acabou eliminado na competição mata-mata. O temor é que a história se repita: o clube prioriza a Copa do Brasil, não consegue avançar e após ser eliminado ainda se encontre pressionado na luta contra o rebaixamento.

Além disso, há um componente que torna a derrota ainda mais dolorosa: o adversário. Não se trata de uma partida qualquer, mas de um clássico contra o maior rival, que o Vasco não consegue vencer desde 2023. Perder por 4 a 1 torna a escolha de Pedro Emanuel ainda mais difícil de ser digerida pela torcida.

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Após a partida, o treinador assumiu a responsabilidade pela decisão:

- Eu tenho que tomar decisões e não agradar a todos. Não consigo no vestiário, como vou fazer aqui. Para isso que o Vasco me contratou, para tomar essas decisões e assumir quando não correm bem.

Pedro Emanuel na coletiva após derrota do Vasco para o Flamengo
Pedro Emanuel na coletiva após derrota do Vasco para o Flamengo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

A declaração mostra que Pedro Emanuel tem consciência do peso de suas escolhas e não pretende fugir da responsabilidade. E é justamente isso que está em jogo agora.

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A verdade é que ainda é cedo para dar um veredito definitivo. A decisão de poupar jogadores pode ter sido acertada do ponto de vista físico e estratégico, mas o resultado contra o Flamengo deixou uma conta pesada para o treinador. O desempenho, e principalmente o resultado, diante do Palmeiras nas semifinais será fundamental para avaliar se o planejamento valeu a pena.

Pedro Emanuel fez uma aposta alta e já mostrou ter consciência disso. Os benefícios podem ser fundamentais em busca de um título que os torcedores querem voltar a conquistar depois de muito tempo, mas também gerar problemas no Brasileirão e aumentar as chances da torcida cruz-maltina flertar novamente com seu maior pesadelos nos últimos anos: o rebaixamento. Fato é que Pedro Emanuel terá de conviver com as consequências da sua escolha, sejam positivas ou negativas.

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