CBF define data de jogo atrasado do Vasco no Brasileirão

O Vasco já tem data e horário definidos para enfrentar a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. A CBF confirmou que a partida atrasada da 21ª rodada será disputada no dia 14 de novembro, sábado, às 20h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

A data marcada pela CBF para o confronto coincide com o dia das eleições presidenciais do Vasco.

O confronto foi marcado para o período da Data Fifa de novembro, quando não haverá rodadas do Brasileirão. Dessa forma, as equipes aproveitarão a pausa no calendário da competição para cumprir o compromisso que ainda está pendente.

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Vasco se prepara para semifinal da Copa do Brasil

O Vasco vem de uma derrota por 4 a 1 para o Flamengo, na quinta-feira (29), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No clássico, Pedro e Samuel Lino marcaram duas vezes cada para o Rubro-Negro, enquanto Lescano fez o gol do Cruz-Maltino.

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O próximo compromisso da equipe será pela Copa do Brasil. Neste domingo (1º), o Vasco enfrenta o Palmeiras, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal. A partida de volta está marcada para o dia 8 de novembro, no domingo seguinte.

Vasco e Flamengo se enfrentaram pela rodada 33 do Brasileirão (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

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