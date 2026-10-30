Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

CBF define data de jogo atrasado do Vasco no Brasileirão

A partida atrasada é válida pela 21.ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 11:59
Favorite o Lance! no Google
Jogador do Vasco chuta a bola durante o Vasco x Chapecoense.
Vasco x Chapecoense no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco já tem data e horário definidos para enfrentar a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. A CBF confirmou que a partida atrasada da 21ª rodada será disputada no dia 14 de novembro, sábado, às 20h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

A data marcada pela CBF para o confronto coincide com o dia das eleições presidenciais do Vasco.

O confronto foi marcado para o período da Data Fifa de novembro, quando não haverá rodadas do Brasileirão. Dessa forma, as equipes aproveitarão a pausa no calendário da competição para cumprir o compromisso que ainda está pendente.

continua após a publicidade

➡️ Pedro Emanuel explica decisão por poupar titulares em derrota do Vasco para o Flamengo
➡️ ANÁLISE: Pedro Emanuel errou ao poupar jogadores em Vasco x Flamengo?

Vasco se prepara para semifinal da Copa do Brasil

O Vasco vem de uma derrota por 4 a 1 para o Flamengo, na quinta-feira (29), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No clássico, Pedro e Samuel Lino marcaram duas vezes cada para o Rubro-Negro, enquanto Lescano fez o gol do Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

O próximo compromisso da equipe será pela Copa do Brasil. Neste domingo (1º), o Vasco enfrenta o Palmeiras, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal. A partida de volta está marcada para o dia 8 de novembro, no domingo seguinte.

De Arrascaeta (Flamengo) aperta a mão de jogador do Vasco no Vasco x Flamengo, árbitro ao fundo.
Vasco e Flamengo se enfrentaram pela rodada 33 do Brasileirão (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
David comemora gol da virada do Vasco contra o Olimpia

Vasco

David, do Vasco, é intimado pela polícia e terá que entregar passaporte; entenda

Há 1 hora
Andrés Gómez reclama da expulsão na vitória do Vasco contra o Boca

Vasco

Departamento Médico: Andrés Gómez e Paulo Henrique preocupam para Palmeiras x Vasco?

Há 1 hora
Taça Brasileirão em pedestal prateado, com moldura neon ao fundo e logotipo da CBF.

Futebol Nacional

CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos

Há 1 hora
Pedro Emanuel em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

Vasco

ANÁLISE: Pedro Emanuel errou ao poupar jogadores em Vasco x Flamengo?

Há 6 horas
Pedro Emanuel na coletiva após derrota do Vasco para o Flamengo

Vasco

Pedro Emanuel explica decisão por poupar titulares em derrota do Vasco para o Flamengo

Há 13 horas
Carlo Ancelotti durante a convocação da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Goleiro do Vasco é convocado por Ancelotti para integrar preparação da Seleção Brasileira

Há 13 horas
Mais LANCE!
Pedro Emanuel durante jogo do Vasco

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Flamengo

Samuel Lino em Flamengo x Vasco

Rivais reagem a Samuel Lino em Flamengo x Vasco: 'Não é possível'

Pedro Lescano (Flamengo) disputa a bola com adversário durante jogo de futebol

Gol perdido em Vasco x Flamengo gera revolta: 'Não existe'

Pedro celebra com Jorginho em campo durante partida de futebol.

Veja os gols da goleada do Flamengo sobre o Vasco no Brasileirão

Marino Hinestroza na partida entre Coritiba x Vasco

Com novidades, Vasco está definido para enfrentar o Flamengo; veja a escalação

Pedro em Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como assistir Vasco x Flamengo pelo Amazon Prime?

RJ - RIO DE JANEIRO - 29/10/2026 - BRASILEIRO A 2026, VASCO X FLAMENGO - Pedro jogador do Flamengo comemora seu gol com Samuel Lino jogador da sua equipe durante partida contra o Vasco no estadio Engenhao pelo campeonato Brasileiro A 2026.

Pedro e Samuel Lino comandam goleada do Flamengo sobre o Vasco

Arrascaeta à direita e Sosa à esquerda em partida de futebol, Flamengo em destaque

Vasco x Flamengo tem invasão de gringos que podem decidir o clássico

Botafogo recebe o Racing no Nilton Santos (Foto: Divulgação)

Vasco x Flamengo: técnicos se posicionam sobre escolha do Nilton Santos para o clássico

Pedrinho x Bap

Entre a SAF e o Maracanã, Pedrinho e Bap travam uma guerra sem trégua em Vasco x Flamengo

Hugo Moura vestindo a camisa do Al-Fayha

Ex-Flamengo e Vasco, Hugo Moura comenta fase artilheira na Arábia e dá palpite para o clássico

Flamengo x Vasco - 03.05.2026 - 14ª rodada do Brasileirão - Maracanã

Inteligência artificial crava vencedor em Vasco x Flamengo pelo Brasileirão

Jardim x Pedro Emanuel, técnico de Flamengo e Vasco

Jardim nunca perdeu para Pedro Emanuel e leva vantagem antes de Vasco x Flamengo