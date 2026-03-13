David revela clima no Vasco após chegada de Renato Gáucho: 'Bem mais à vontade'

Após a vitória do Vasco sobre o Palmeiras por 2 a 1, o atacante David comentou sobre o ambiente no elenco desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. Segundo o jogador, a postura do treinador tem ajudado a deixar os atletas mais tranquilos e confiantes dentro de campo.

continua após a publicidade

De acordo com David, Renato tem incentivado o diálogo com o grupo e dado liberdade para que os jogadores se expressem, o que tem contribuído para um ambiente mais leve no dia a dia.

— Ele passa muita tranquilidade. Dá liberdade para a gente opinar e falar. Ele tenta passar para a gente tudo o que aprendeu, mas também diz que não é dono da verdade e que escuta as opiniões dos jogadores. Nos treinos ele cobra bastante, mas quando a gente erra ele fala para ficar tranquilo, que no jogo as coisas vão dar certo. A gente já tem muita cobrança fora do campo, então quando fica muito pesado também dentro acaba pesando. Agora estamos bem mais leves, bem mais à vontade — afirmou.

continua após a publicidade

David na zona mista do Vasco após vitria contra o Palmeiras (Foto: Reprodução/VascoTV)

O atacante também comentou a oportunidade de atuar como referência no setor ofensivo da equipe. Na partida, David foi escalado como homem mais adiantado do ataque vascaíno, função que exigiu dele características diferentes durante o jogo.

— Hoje é uma função nova, mas acho que consigo me adaptar ao que o jogo pede. Quando é para segurar a bola, acredito que consigo fazer bem. Quando atuo aberto, tento dar mais velocidade. Estou muito feliz. Como falei, a tranquilidade que o Renato passa e a liberdade dentro de campo ajudam muito. Ele é uma figura importante para mim e me dá confiança para seguir trabalhando — disse.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

David também revelou parte da conversa do treinador com o elenco no intervalo da partida. Segundo ele, Renato pediu que o time mantivesse o comportamento do primeiro tempo, mas aproveitasse melhor as oportunidades quando chegasse à área adversária.

— Ele deixou a gente muito tranquilo e pediu para continuarmos fazendo o que já vínhamos fazendo, mas tentando aproveitar melhor quando chegássemos na área deles. O time manteve o ritmo, pressionou o Palmeiras, que é uma equipe muito qualificada. Com o esforço de todos e mantendo o foco, conseguimos uma bela vitória, que traz de volta um pouco da confiança para o grupo e também para o torcedor — concluiu.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (15), quando enfrenta o Cruzeiro, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela sequência do Campeonato Brasileiro Série A.

➡️ Aposte em Vasco x Cruzeiro pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.