ANÁLISE: Na estreia de Renato Gaúcho, Vasco aposta no simples e resgata a confiança

A primeira vitória do Vasco na temporada veio logo na estreia de Renato Gaúcho no comando da equipe. E não foi contra qualquer adversário. O triunfo por 2 a 1 diante do Palmeiras, até então líder do Campeonato Brasileiro Série A, mostrou que ajustes simples podem fazer a diferença dentro de campo. O rival paulista é conhecido por conseguir resultados mesmo quando o desempenho não é dominante, característica marcante do trabalho de Abel Ferreira nos últimos anos. Além disso, o resultado quebrou um longo jejum: o Vasco da Gama não vencia o Palmeiras desde 2015 e não superava o adversário em São Januário desde 2012.

Mudanças no Vasco de Renato Gaúcho

Para o confronto, Renato optou por reforçar o meio-campo com Tchê Tchê e Hugo Moura, que se juntaram a Thiago Mendes para formar uma trinca de volantes. No ataque, David foi escolhido como homem de referência, com Nuno Moreira e Andrés Gómez atuando com liberdade para flutuar pelos lados e pelo centro. Sem a bola, a equipe se organizava em um 4-1-4-1, com Hugo Moura posicionando-se à frente da dupla de zaga para proteger o setor defensivo.

Com a bola, o Vasco manteve um comportamento que já vinha aparecendo desde o fim da última temporada: o protagonismo de Andrés Gómez no um contra um. O colombiano explorou dribles e velocidade para atacar os marcadores pelos lados. Outra jogada bastante buscada foi o pivô de David, que tentava fazer a parede para a chegada dos companheiros. No entanto, a falta de aproximação dos companheiros no primeiro tempo dificultou a sequência das jogadas. O time conseguia chegar com relativa facilidade até o entorno da área, mas pecava na escolha final das ações ofensivas.

Na volta do intervalo, Renato não promoveu grandes mudanças táticas, realizou apenas uma substituição. Lucas Piton, que passou a ser vaiado após ser driblado no gol de Flaco López, deu lugar ao também lateral-esquerdo Cuiabano. Na coletiva, o treinador explicou a decisão e afirmou que a troca foi para preservar o jogador diante da reação da torcida.

— O Piton estava bem no jogo, infelizmente aconteceu o gol pelo lado dele. Eu cobro bastante a maneira que meus jogadores têm que marcar os adversários. Ele estava bem. Conheço o Cuiabano, foi meu jogador no Grêmio, e tirei o Piton para preservá-lo. Se ele ficasse seria vaiado a cada vez que tocasse na bola e isso poderia atrapalhá-lo e aos demais companheiros.

O Vasco seguiu com mais posse de bola e passou a levar mais perigo ao gol defendido por Carlos Miguel. O empate saiu justamente em uma jogada que já havia sido tentada no primeiro tempo: uma tabela rápida, com David fazendo a parede e devolvendo para Thiago Mendes finalizar para as redes. Na virada, novamente uma combinação simples. Cuiabano avançou pelo lado e tocou para Paulo Henrique dentro da área. O lateral continuou a jogada, recebeu de volta e finalizou para garantir o triunfo. Os dois gols nasceram de trocas rápidas de passes — movimentos simples, mas bem executados.

Cuiabano comemora seu gol no jogo do Vasco contra o Palmeiras (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

A vitória sobre um adversário tão dominante no futebol brasileiro recente representa uma injeção de confiança para o elenco vascaíno. O próprio Renato destacou em sua coletiva de apresentação no clube que recuperar a confiança dos jogadores era um dos principais objetivos neste início de trabalho.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (15), quando enfrenta o Cruzeiro, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela sequência do Campeonato Brasileiro.

