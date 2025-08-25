Vasco anuncia a venda de zagueiro para o Bahia
Luiz Gustavo vai reforçar o Tricolor Baiano na sequência da temporada
O Vasco da Gama confirmou nesta segunda-feira (25) a venda do zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, ao Bahia. Cria da base cruz-maltina, o defensor vinha ganhando espaço na equipe principal e agora reforçará o Tricolor Baiano na sequência da temporada.
Luiz disputou 11 partidas pelo time profissional do Vasco e chegou a ter uma sequência como titular em maio deste ano. Além disso, o jovem zagueiro também foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Em agosto, ele esteve com a equipe nacional em Assunção, onde enfrentou o Paraguai em dois amistosos preparatórios para o Mundial da categoria, que será disputado entre setembro e outubro.
Após a derrota para o Corinthians, no último sábado (23), o técnico Fernando Diniz já havia adiantado a saída do jogador. O treinador revelou que gostaria de contar com Luiz Gustavo, mas reconheceu que a situação financeira do clube pesou na decisão.
- Foi uma venda necessária porque precisava de recursos para tocar o clube. Não era um jogador que eu gostaria que saísse, muito pelo contrário. É um jovem que tem um futuro brilhante pela frente. Ele jogou seis partidas comigo e, se tivesse mais oportunidades, certamente essa proposta poderia ter sido ainda maior. Mas, pela questão de fluxo de caixa, foi necessária a venda - destacou Diniz.
Com a saída de Luiz Gustavo, o Vasco já contabiliza duas negociações de zagueiros nesta janela: anteriormente, João Victor foi vendido ao CSKA, da Rússia. O clube carioca também acertou a transferência definitiva de Robert Renan, que estava no Zenit, e segue ativo no mercado em busca de um reforço para a zaga, especialmente para atuar pelo lado direito.
