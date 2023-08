O Vasco realizaria, na tarde desta sexta-feira, a apresentação oficial do lateral Jefferson, cedido por empréstimo pelo Atlético Goianiense até abril de 2024. Porém, em comunicado, a assessoria do clube afirmou que o evento foi adiado devido a uma operação policial na comunidade Cidade de Deus, que fica nos arredores do CT Moacyr Barbosa.