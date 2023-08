O Barcelona chega para 2023-24 como o atual detentor do cinturão. Na última temporada, os catalães venceram a competição com quatro rodadas de antecedência após bater o Espanyol no clássico local, ainda na 34ª rodada, por 4 a 2. Porém, os blaugranas ainda estão longe de ter o reinado geral na Espanha. Confira com o Lance! quem são os maiores campeões da liga espanhola.