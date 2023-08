O lutador do UFC, Themba Gorimbo, possui uma história de vida impressionante. O atleta do Zimbabwe de 32 anos se mudou para o Estados Unidos com 7 dólares em sua conta bancária. Sem saber para onde ir, o zimbabuense foi dormir no sofá da academia MMA Masters, em Miami. Com o seu relato, o lutador chamou a atenção do ator de Hollywood Dwayne Johnson, mais conhecido como "The Rock".