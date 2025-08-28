Daronco registra arremesso de copo e objeto em Vasco x Botafogo

O árbitro Anderson Daronco, que atuou no empate por 1 a 1 entre Vasco e Botafogo nessa quarta-feira (27), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, registrou em súmula o arremesso de objetos em direção ao gramado de São Januário. Um deles aconteceu ainda no primeiro tempo, e o outro na saída do trio de arbitragem para o vestiário.

➡️Lance inusitado envolvendo Daronco em Vasco x Botafogo viraliza: ‘Não foi expulso?’

“Aos 34 minutos do primeiro tempo foi arremessado no gramado do campo de jogo um copo plástico com líquido amarelado, que não atingiu nenhum atleta”, relatou Daronco na súmula do confronto.

“Após a partida, quando a equipe de arbitragem se deslocava para os vestiários, o árbitro assistente número dois, Victor Hugo Imazu dos Santos, foi atingido por um objeto pequeno de plástico rígido. Tal ato não gerou lesão ao árbitro assistente, e fui informado por um

funcionário da equipe mandante que foi lavrado Boletim de Ocorrência identificando o torcedor que arremessou o referido objeto”, registrou Anderson Daronco.

É praxe que o arremesso de objetos ao gramado passem por análise da procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que poderá oferecer denúncia contra o Vasco. Em geral, contudo, a identificação do responsável serve como atenuante em eventual julgamento.

Súmula de Vasco x Botafogo registra concussão de Chris Ramos

No documento do jogo, Anderson Daronco também relatou o protocolo de concussão na substituição de Chris Ramos, do Botafogo. O jogador se chocou com o goleiro do Vasco, Léo Jardim, e deixou o estádio numa ambulância.

“Informo ainda que a primeira substituição da equipe Botafogo SAF foi enquadrada pela sua equipe médica como concussão cerebral, quando o atleta número 9, Sr. Cristopher Ramos de la Flor, foi substituído pelo atleta número 10, Sr. Jefferson David Savarino Quintero, aos 11 minutos do segundo tempo”, escreveu Daronco.

Quando o protocolo de concussão é utilizado, o jogador fica impedido de atuar por cinco dias. Assim, Chris Ramos será desfalque do Botafogo na rodada do fim de semana do Brasileirão. No sábado, a equipe recebe o Bragantino no Nilton Santos.