Lance inusitado envolvendo Daronco em Vasco x Botafogo viraliza: ‘Não foi expulso?’

Vasco e Botafogo protagonizaram um empate em 1 a 1, na última quarta-feira (27), em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o árbitro Anderson Daronco se envolveu em um lance inusitado com o volante Jair, do Cruzmaltino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A jogada aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 12 minutos quando o camisa 8 do Vasco deve um encontrão com o árbitro no meio de campo, que levou a autoridade máxima da partida ao chão.

O lance viralizou rapidamente nas redes sociais. Toredores brincaram com a situação. No estádio, a torcida do Vasco também reagiu a situação e ovacionou Jair após o caso. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Como foi Vasco x Botafogo?

📝 Texto: Leonardo Bessa

Estádio cheio, festa linda da torcida do Vasco em São Januário para um dos jogos mais importantes da temporada, Alvinegros respondendo no campo e paz. Receita perfeita para um grande confronto. E a primeira etapa mostrou todo o equilíbrio de um clássico no mata-mata.

No início, a estratégia de Davide Ancelotti deu certo. Chris Ramos e Arthur Cabral na frente aumentaram força e estatura e, com sete minutos, Cabral aproveitou cruzamento que veio da esquerda e cabeceou como manda o manual: para baixo, com força. Sem chance para Léo Jardim. A formação, no entanto, foi perdendo potência ao longo do primeiro tempo.

continua após a publicidade

Isso porque o Vasco também aproveitou o jogo aéreo para empatar com Jair, no segundo pau, depois de levantamento de Nuno Moreira. Com o Glorioso tendo dois centroavantes e lados com Artur e Montoro, faltava o meio-campo. Aí o Cruz-Maltino levou a melhor e produziu as melhores chances, obrigando John a trabalhar.

Fernando Diniz lançou a equipe da casa para marcar em bloco alto, pressionando e anulando a saída de bola do Botafogo, um dos pontos altos do trabalho de Ancelotti. Nos primeiros movimentos, o Gigante da Colina desperdiçou três chances claras, parando em ótimas defesas de John.

Davide, então, sacou Chris Ramos do time e chamou Savarino, que alternou com Montoro entre esquerda e meio. Assim, o Botafogo voltou a ter a bola e passou a assustar no terço final, mas com seu artilheiro, Arthur Cabral, muito isolado.

As trocas de ambos os lados esfriaram a partida. O Botafogo esboçou jogadas profundas no fim, mas sem sucesso. O Vasco, por sua vez, perdeu poder de criação com a saída de Philippe Coutinho. O empate em 1 a 1 foi decretado ao apito final do árbitro Anderson Daronco.