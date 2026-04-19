Paysandu x Vasco – Palpites, análise e odds (21/04)

Paysandu e Vasco se enfrentam nesta terça-feira, 21 de abril de 2026, no Estádio Olímpico Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo marca o primeiro encontro oficial entre as equipes desde 2016 e também o primeiro confronto entre os clubes na história da competição. A partida de volta será disputada no dia 13 de maio, em São Januário, e quem avançar garante R$ 3 milhões pela vaga nas oitavas de final, além dos R$ 2 milhões já assegurados nesta fase.

O Paysandu chega embalado pelo título estadual e por duas classificações consistentes na Copa do Brasil, após eliminar Portuguesa-RJ e Portuguesa-SP. Já o Vasco, comandado por Renato Gaúcho, ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro e vem de vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, encerrando uma sequência negativa. Os palpites para o confronto consideram a força do mandante no Mangueirão, o longo tabu sem vitórias vascaínas no duelo direto e a necessidade do time carioca de avançar diante de um adversário da Série C.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

Os dados apontam cenários distintos para as equipes. O Paysandu está invicto na Série C após três rodadas, com uma vitória e dois empates, somando cinco pontos e ocupando posição dentro do G-8. Além disso, conquistou recentemente o Campeonato Paraense sobre o Remo, com forte presença na seleção do torneio.

Na Copa do Brasil, o Papão entrou diretamente na terceira fase por ter vencido a Copa Verde de 2025. Superou a Portuguesa-RJ por 3 a 1 em casa e, posteriormente, eliminou a Portuguesa-SP por 3 a 2 no Canindé, com atuação eficiente em momentos decisivos. A campanha já rendeu mais de R$ 4 milhões e garantiu a primeira presença do clube na quinta fase.

O Vasco vive um contexto diferente. A equipe soma 16 pontos em 12 rodadas do Brasileirão e ocupa o meio da tabela. A vitória recente sobre o São Paulo trouxe alívio após uma sequência irregular, que incluiu resultados negativos também na Copa Sul-Americana.

No torneio continental, o desempenho ainda preocupa. O time soma apenas um ponto em duas rodadas, após empate com o Barracas Central e derrota para o Audax Italiano. Esse cenário aumenta a pressão por resultados positivos nas competições nacionais.

O técnico Renato Gaúcho também lida com questões extracampo, incluindo um processo disciplinar aberto pela Conmebol. Diante disso, a Copa do Brasil e o Brasileirão se tornaram prioridades claras na temporada. Uma eventual eliminação para um adversário da Série C teria impacto significativo no planejamento.

O Vasco busca seu segundo título da Copa do Brasil, após a conquista de 2011. Já o Paysandu, apesar de sua tradição e número elevado de participações, ainda persegue um título inédito na competição. O confronto coloca frente a frente ambição e momento, em um duelo que promete equilíbrio e intensidade.

Outros palpites para Paysandu x Vasco

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O histórico entre Paysandu e Vasco é mais equilibrado do que a diferença atual de divisões sugere. Em 15 confrontos oficiais, o Vasco soma oito vitórias, contra seis do Paysandu, além de um empate. Todos esses duelos ocorreram pela Campeonato Brasileiro, seja na Série A ou na Série B, o que torna este o primeiro encontro entre as equipes pela Copa do Brasil.

O recorte mais recente favorece claramente o Papão. O Vasco não vence o Paysandu desde 2005, quando aplicou 4 a 0 na temporada que culminou no rebaixamento do clube paraense. Desde então, foram três partidas sem triunfo cruzmaltino, indicando uma mudança de equilíbrio no confronto direto.

Em 2016, último ano em que se enfrentaram, o Paysandu levou a melhor nas duas oportunidades pela Série B. Venceu por 2 a 0 em São Januário e por 3 a 1 no Estádio Olímpico Mangueirão, mostrando força tanto como visitante quanto em casa. Esses resultados ainda são uma referência recente no retrospecto entre os clubes.

O duelo em Belém naquele ano carrega um simbolismo especial. Foi justamente contra o Paysandu que o Vasco perdeu a liderança da Série B, mesmo após sair na frente no placar. A virada reforça o peso histórico do confronto no mesmo palco desta terça-feira.

Notícias de Paysandu x Vasco

Paysandu

A principal baixa do Paysandu é o zagueiro uruguaio Yeferson Quintana, que segue em tratamento no departamento médico. Matheus Vargas também está fora por lesão, reduzindo as opções do elenco. Já o jovem Pedro Henrique, de 18 anos, protagonizou a principal movimentação da semana ao ser vendido ao Flamengo por cerca de R$ 3 milhões, a maior negociação da história do futebol paraense.

Mesmo negociado, Pedro Henrique permanece no clube até o fim da Série C, mas não atuou na última rodada por conta de compromissos no Rio de Janeiro. Segundo o presidente Márcio Tuma, o volante não treinou normalmente durante a semana, embora esteja à disposição. A decisão sobre sua utilização caberá ao técnico Júnior Rocha, que pode optar por Henrico ou Brian caso preserve o titular.

No setor ofensivo, Ítalo Carvalho segue como principal referência, com nove gols em 14 jogos na temporada. Marcinho, destaque do Parazão, assume a função de articulador, sendo peça-chave na criação. Pela direita, Kauã Hinkel oferece mobilidade e costuma se associar em triangulações com Edílson Júnior e o próprio Marcinho.

Escalação provável do Paysandu (4-3-3): Gabriel Mesquita; Edílson Júnior, Castro, Iarley e Facundo Bonifazi; Caio Mello, Pedro Henrique e Marcinho; Kauã Hinkel, Ítalo Carvalho e Kleiton Pego. Técnico: Júnior Rocha.

Vasco

No Vasco, o técnico Renato Gaúcho conta com o retorno do zagueiro Alan Saldívia, que cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro e volta a reforçar a defesa. Por outro lado, Jair e Mateus Carvalho seguem fora por lesões no joelho, sem previsão de retorno. Cauan Barros é dúvida após entorse no tornozelo direito, e, caso não reúna condições, Hugo Moura deve ser mantido no meio-campo.

Cuiabano e Paulo Henrique atuaram pendurados no Brasileirão, mas estão liberados para a Copa do Brasil, já que as competições possuem critérios disciplinares independentes. No setor ofensivo, Andrés Gómez vive grande fase desde que chegou ao clube, tendo marcado o gol da virada sobre o São Paulo e acumulando dez assistências em 37 partidas, além de liderar o Brasileirão em progressão com bola, segundo o Sofascore. A tendência é que David atue como centroavante, com Rojas ganhando espaço pela direita, enquanto Nuno Moreira aparece como opção no banco.

Escalação provável do Vasco (4-3-3): Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Alan Saldívia e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, David e Rojas. Técnico: Renato Gaúcho.

Destaques individuais de Paysandu x Vasco

Jogador destaque · Paysandu Ítalo Carvalho 9 Gols em 14 jogos na temporada, artilheiro bicolor 6 Gols no Parazão, artilheiro do estadual 47 Gols nas últimas quatro temporadas somadas 2 Acessos nacionais no currículo, Série D e Série C Jogador destaque · Vasco Andrés Gómez 2 Gols no Brasileirão 2026, incluindo o da virada no sábado 10 Assistências em 37 jogos desde sua chegada ao Vasco 24 Finalizações no Brasileirão, líder do ranking 1ª Colocação em progressão com bola na Série A

Os Técnicos

Júnior Rocha chegou ao Paysandu com o perfil ideal para o momento do clube. Natural de São Leopoldo, o treinador de 44 anos soma dois acessos da Série C para a Série B no currículo, com a Luverdense em 2013 e a Ferroviária em 2025. Além disso, entre 2022 e 2025, todas as suas equipes na Terceirona alcançaram a fase decisiva, reforçando a consistência do seu trabalho.

O currículo de Júnior Rocha ainda inclui a conquista da Copa Verde de 2017, além de títulos estaduais como o Campeonato Mato-Grossense e a Recopa Catarinense. Trata-se de um técnico habituado a competições de tiro curto e cenários de pressão, características importantes para o contexto atual do Paysandu. Sua chegada indica uma aposta clara em organização, competitividade e eficiência em momentos decisivos.

Do outro lado, Renato Gaúcho vive sua terceira passagem pelo Vasco. O treinador de 63 anos assumiu o comando em março, substituindo Fernando Diniz, e promoveu mudanças relevantes na estrutura tática da equipe. O tradicional 4-2-3-1 deu lugar a um sistema com três volantes de origem, buscando maior equilíbrio.

A estreia foi marcante, com vitória por 2 x 1 sobre o Palmeiras, encerrando um jejum de 14 anos sem triunfo sobre o adversário em São Januário. No entanto, o desempenho posterior apresentou oscilações, com uma sequência inicial positiva sendo seguida por cinco jogos sem vitória. A recente reação diante do São Paulo, porém, devolveu confiança ao ambiente.

Análise Tática

O Paysandu entra em campo com uma proposta bem definida no 4-3-3 de Júnior Rocha. A equipe costuma pressionar alto nos minutos iniciais, explorando principalmente as jogadas pelos lados com Kauã Hinkel e Kleiton Pego. A bola parada também se destaca como uma das principais armas ofensivas do time.

No meio-campo, Marcinho atua como o principal articulador entre linhas, enquanto Pedro Henrique oferece sustentação defensiva. A base do elenco combina jovens formados na Curuzu com jogadores mais experientes, criando um equilíbrio interessante entre intensidade e leitura de jogo. Esse modelo, porém, pode deixar espaços quando a pressão inicial não encaixa.

O Vasco de Renato Gaúcho deve manter a estrutura com três volantes, em um 4-3-3 mais alongado e dinâmico. Jogadores como Andrés Gómez e Rojas dão amplitude ao ataque, enquanto o meio busca controlar a posse e ditar o ritmo da partida. A ideia é reduzir riscos e explorar os espaços deixados pelo adversário.

Os dados recentes apontam uma fragilidade do Vasco na bola aérea defensiva, algo já reconhecido pela comissão técnica. Os últimos jogos mostram dificuldade em manter o zero no placar, o que pode ser explorado pelo Paysandu. Jogadores como Castro, Iarley e Caio Mello surgem como ameaças importantes nesse tipo de jogada.

Por outro lado, o Vasco possui qualidade individual suficiente para quebrar defesas mais fechadas. Andrés Gómez, destaque em progressão com bola no Brasileirão, deve ser peça-chave para explorar os espaços, especialmente nas costas da defesa adversária. No comando de ataque, David tende a atuar como referência, usando o jogo físico e a capacidade de retenção.

A principal incógnita tática está na reação do Vasco caso o Paysandu consiga abrir o placar cedo. Esse cenário pode forçar o time visitante a se expor mais ofensivamente, aumentando o ritmo do jogo e criando espaços em ambos os lados. Nesse contexto, a gestão emocional e o ajuste durante a partida podem ser determinantes para o desfecho do confronto.

Prognóstico de placar exato para Paysandu x Vasco

🎯 Previsão de Placar Paysandu 1 x 1 Vasco O Paysandu joga em casa, no Estádio Olímpico Mangueirão, com expectativa de bom público e respaldo de um retrospecto favorável: não perde para o Vasco desde 2005. A equipe de Júnior Rocha está invicta na Série C, tem forte aproveitamento em bolas paradas e demonstra competitividade em jogos de pressão ao longo da temporada. Esses fatores reforçam a confiança do mandante para o duelo de ida. O Vasco, por sua vez, conta com um elenco tecnicamente superior, mas chega com desgaste acumulado entre o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. A vitória recente sobre o São Paulo trouxe alívio, mas a tendência é de uma abordagem mais cautelosa por parte de Renato Gaúcho, pensando no jogo de volta em São Januário. O cenário aponta para um confronto equilibrado, com chances para ambos os lados e desfecho possivelmente aberto para a partida decisiva no Rio de Janeiro. O Paysandu está invicto há três jogos na Série C e já acumula R$ 4 milhões em premiação na Copa do Brasil

na Série C e já acumula em premiação na Copa do Brasil O Vasco não vence o Paysandu desde 2005 , período de mais de 20 anos sem triunfo cruzmaltino no confronto direto

, período de mais de 20 anos sem triunfo cruzmaltino no confronto direto Todos os cinco jogos do Vasco como mandante sob Renato Gaúcho terminaram com ambas as equipes marcando

do Vasco como mandante sob Renato Gaúcho terminaram com ambas as equipes marcando Ítalo Carvalho soma nove gols em 14 partidas na temporada e é o artilheiro bicolor em todas as competições

soma nove gols em 14 partidas na temporada e é o artilheiro bicolor em todas as competições Este é o primeiro encontro entre Paysandu e Vasco na história da Copa do Brasil, em 15 confrontos oficiais pelos dois clubes

Resumo dos palpites do Lance para Paysandu x Vasco